Медики о рисках заражения в Азербайджане новым смертоносным вирусом из Китая

Пассажиров, путешествующих из Китая в Азербайджан, необходимо в обязательном порядке проверять в аэропорту на наличие смертоносного вируса атипичной пневмонии, которым в Китае заразились уже более 800 человек, 25 из которых скончались.

С таким предложением выступил главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев, передает агентство Репорт.

«В Азербайджане существует риск заражения коронавирусом, так как наши граждане часто ездят в Китай, немало и приезжающих из Китая в Баку. Приезжающих нужно обследовать на наличие вируса обязательно», - сказал врач.

Пассажиров, отправляющихся из Азербайджана в Китай, Джалал Исаев призвал к осторожности.

Новый вирус, который получил название 2019-nCoV, начал распространяться из китайского города Ухань. Власти КНР установили, что эпицентром вспышки вируса является оптовый рынок морепродуктов в этом городе, где в качестве мяса для еды продавали самых разнообразных представителей дикой природы – живых лис, крокодилов, волчат, гигантских саламандр, змей, крыс, павлинов, дикобразов, коал, а также диких птиц.

Именно дикое животное могло быть источником вируса, считают эксперты. Первые заразившиеся вирусом – работники рынка.

В Китае официально запрещено продавать некоторые виды диких животных, либо их реализация требует специальной лицензии, однако многие продавцы не придерживаются нормативов.

Новый вирус уже распространился на другие китайские провинции, проник на территорию США, Таиланда и Южной Кореи. Не исключается, что вскоре он доберется до Австралии.

2019-nCoV представляет собой вариант коронавируса, который до сих пор не передавался людям (коронавирусы – семейство вирусов, включающее 38 видов вирусов).

Предполагается, что вирус передается воздушно-капельным путем. Среди симптомов заражения – повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание. Людям советуют не прикасаться к животным, избегать недоваренного или недожаренного мяса и яиц, а также контакта с людьми с симптомами простуды или гриппа.

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Елена Остапенко, Г.Р.