Обсуждены вопросы сотрудничества между новостными агентствами АЗЕРТАДЖ и Bernama - ФОТО

Обсуждены вопросы по развитию сотрудничества между АЗЕРТАДЖ и Национальным информационным агентством Малайзии Bernama.

Находящийся с визитом в Баку редактор департамента международной информации агентства Bernama Раджминакан Равичандран встретился с председателем Правления АЗЕРТАДЖ Асланом Аслановым.

В ходе беседы речь шла о двустороннем сотрудничестве, взаимосвязях в международных информационных организациях, влиянии трендов современных медиа на деятельность агентств и др. Соглашение о сотрудничестве между двумя агентствами было подписано в 2014 году в рамках Бакинского международного гуманитарного форума. Bernama является членом Исполнительного комитета Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), в которой в настоящее время председательствует АЗЕРТАДЖ. Cотрудничество этих агентств в рамках OANA началось с 2004 года.

На встрече также состоялся обмен мнениями по таким вопросам, как мультимедийная продукция и производство новостей, влияние социальных сетей на деятельность агентств и др. Было отмечено, что видеоновости, являясь важным видом информации в современный период, стремительно распространяясь посредством социальных сетей, собирают широкую аудиторию. АЗЕРТАДЖ также уделяет большое внимание этой сфере. Агентство, приступившее к производству мультимедийной продукции с 2011 года, в настоящее время посредством своих веб-ресурсов и социальных сетей распространяет видеоновости на 5 языках. Агентство Bernama за счет производства и продажи видеоновостей намерена привлекать новых клиентов. Раджминакан Равичандран поинтересовался опытом АЗЕРТАДЖ в этой сфере.

В ходе беседы в центре внимания находились также вопросы по освещению саммита Движения неприсоединения, который пройдет 25-26 октября в Баку. Было отмечено, что АЗЕРТАДЖ и Bernama серьезно подготовились к распространению информации с этого важного мероприятия.

На встрече присутствовал первый секретарь посольства Азербайджана в Малайзии Рафиг Рустамов.

АЗЕРТАДЖ