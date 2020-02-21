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«Отрублю женщине голову за одно слово»: НСТР о скандальном высказывании Манафа Агаева – ВИДЕО

21 Февраля, 2020 в 17:10 ~ 1 минута на чтение 3172
«Отрублю женщине голову за одно слово»: НСТР о скандальном высказывании Манафа Агаева – ВИДЕО

Национальный совет телевидения и радио (НСТР) прокомментировал высказывание, прозвучавшее в эфире передачи «Ən yaxşısı» на канале ATV.

Напомним, что певец Манаф Агаев в передаче «Ən yaxşısı» призвал к насилию в отношении женщин, заявив, что запросто отрубит женщине голову или повесит за неверное слово.

Заведующий отделом НСТР Тевеккюль Дадашев в своем комментарии APA отметил, что председатель Совета Нуширеван Магеррамли обсудил с руководителем телеканала Азером Халиловым этот эпизод: «В ходе обсуждений председатель Совета довел до сведения руководителя телеканала недопустимость подобного в передачах».

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Певец Манаф Агаев: «Я могу из-за одного слова отрубить женщине голову» - ВИДЕО

В.Ф, Г.Р.

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