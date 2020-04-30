Победитель шоу «Маска» Анатолий Цой оказался в центре скандала – ВИДЕО

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Певца Анатолия Цоя, победившего в невероятном проекте «Маска», спродюсированным Тимуром Вайнштейном, обвинили в плагиате.

26 апреля в эфире канала НТВ состоялся финал шоу «Маска» - российской версии всемирно популярного формата The Masked Singer, о чем более подробно читайте по ссылке.

Одним из самых обсуждаемых и запоминающихся номером в проекте было выступление Анатолия Цоя с суперхитом Аллы Пугачевой «Позови меня с собой», который прозвучал в корне по-новому, приятно удивив и впечатлив телевизионную аудиторию – вокруг этой песни и разгорелся скандал.

Белорусская певица Palina заявила, что победитель проекта «Маска» на НТВ скопировал её кавер-версию композиции А.Пугачёвой и выступил с ней на шоу, отмечая в своем заявлении, размещенном в Instagram следующее: «На всех площадках вышел кавер Анатолия Цоя на песню «Позови меня с собой». Версию скопировали с нашего августовского видео. ⠀

Обидно, что кто-то может так делать, да и всё. Без лишнего упоминания, какой-либо сноски или хотя бы захудалой благодарности на электронную почту. Обидно, что у большой дружной команды хорошо спродюсированного артиста, у крупного телевизионного канала даже не нашлось, что от себя добавить в аранжировку по существу. Подсказка - можно было поменять драм партию или спеть ещё пару куплетов, в оригинале их побольше будет. ⠀

Простые идеи долго вынашиваются и зачастую для того, чтобы они случились, нужно переработать сотни других идей. До финальной версии кавера «Позови меня с собой» у меня было 3 рабочих проекта, в которых я пробовала найти нужное музыкальное сочетание в течение трёх-четырёх месяцев, то есть, на это было затрачено больше чем 100 часов довольно энергоёмкой интеллектуальной работы. Но, оказывается, можно делать по-другому.

Я изначально понимала, что работа с кавером - поле зыбкое. У меня нет никаких прав на эту композицию и ничего я Анатолию Цою и кому-либо предъявить не смогу, да и про всё это мне хочется поскорее забыть. История песни и так болючая. Мне даже кажется, что это её какое-то кармическое сопровождение».

На обвинения белорусской исполнительницы Анатолий Цой ответил в Instagram, заявив следующее: «Друзья, хочу прокомментировать ситуацию, возникшую в Интернете с песней «Позови меня с собой». Трек был записан и исполнен в рамках шоу «Маска» в одном из выпусков, аранжировка была сделана с нуля, как и все остальные треки. Как и полагается, было получено разрешение на использование творческого материала, заключив договор с мамой автора данной композиции - Татьяной Георгиевной Печёнкиной. Автором этой песни является Татьяна Снежина.

Мы сделали свою историю, свое прочтение, которое очень понравилось зрителям. В Youtube номер посмотрели более 1,8 млн человек. По многочисленным просьбам телезрителей и моих поклонников мы приняли решение выпустить этот трек. Повторюсь, что трек вышел на всех музыкальных цифровых площадках с пометкой «Cover». Знаю, что уже огромное количество людей скачали песню, и хочу сказать еще раз огромное спасибо всем, кто переживал за меня и болел на проекте».

Рассказывая в Instagram о записи песни, А.Цой подчеркивает следующее: «Эта песня запала в душу, как только я ее впервые услышал. Я вложил в эту песню свой смысл, свою историю, частичку себя. Когда мы ее записывали, глаза были на мокром месте, и вы это почувствовали! Видимо поэтому она проникла так глубоко. Я не пытался спеть ее лучше, чем кто либо, и, конечно, есть оригинал, который всегда им останется! Это лишь моя история».

Песня «Позови меня с собой» была написана Татьяной Снежиной, она сама исполняла её на своих концертах, а после трагической гибели поэтессы в автокатастрофе её брат переслал запись песни примадонне российской эстрады Алле Пугачёвой, которая включила её в свой репертуар. В исполнении певицы песня стала мега популярной и победила на конкурсе «Песня года-97».

Феликс Вишневецкий, Г.Р.