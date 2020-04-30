1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Экономика
В мире
Бомонд
Мнение
Спорт
Azərbaycanca

В отношении бывшего главы ИВ Билясуварского района избрана мера пресечения в виде ареста

Сегодня в 20:18 ~ 1 минута на чтение 207
В отношении бывшего главы ИВ Билясуварского района избрана мера пресечения в виде ареста

В Сабаильском районном суде рассмотрено представление в связи с бывшим главой Исполнительной власти Билясуварского района Махиром Гулиевым.

Как сообщает АПА, на суде представление было удовлетворено. Суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Отметим, сообщалось о том, что вчера М.Гулиев был задержан в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ).

30 апреля распоряжением президента Ильхама Алиева М.Гулиев был освобожден от занимаемой должности.

Читайте по теме:

СМИ: СГБ задержала главу ИВ одного из районов Азербайджана - ФОТО

Президент Ильхам Алиев освободил от должности главу ИВ Билясуварского района

А.А.

207

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены