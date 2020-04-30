В отношении бывшего главы ИВ Билясуварского района избрана мера пресечения в виде ареста

В Сабаильском районном суде рассмотрено представление в связи с бывшим главой Исполнительной власти Билясуварского района Махиром Гулиевым.
Как сообщает АПА, на суде представление было удовлетворено. Суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.
Отметим, сообщалось о том, что вчера М.Гулиев был задержан в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ).
30 апреля распоряжением президента Ильхама Алиева М.Гулиев был освобожден от занимаемой должности.
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А.А.