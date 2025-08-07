 Diaspor Gənclərinin VI Yay Düşərgəsinin iştirakçıları Şuşada olublar - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

Qafar Ağayev16:32 - Bu gün
Diaspor Gənclərinin VI Yay Düşərgəsinin iştirakçılarının Şuşaya ekskursiyası baş tutub, onlar milli musiqilərlə qarşılanıb.

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən 1news.az-a verilən məlumata görə, gənclər İsa bulağını ziyarət etdikdən sonra tarixi və mənəvi əhəmiyyətə malik Cıdır düzünə toplaşıblar.

Onlara Şuşanın coğrafi mövqeyi, Cıdır düzünün tarixi və qədim dövrlərdən bəri oynadığı ictimai rol haqqında ətraflı məlumat verilib.

Daha sonra Yuxarı Gövhər Ağa məscidi, “Güllələnmiş heykəllər”, Şuşa qalasının Gəncə Qapısı, Xurşidbanu Natəvanın Ev Muzeyi, Xan qızı bulağı ziyarət edilib. Gənclər bu abidələrin hər birinin tarixi, memarlıq xüsusiyyətləri və işğal dövründə məruz qaldıqları dağıntılar barədə məlumatlandırılıb. Şuşa qalası haqqında verilən bilgilər xüsusilə maraq doğurub. Qala divarlarının tikilməsi və qorunması məqsədilə aparılan tədbirlər, tarixi dövrlərdə Şuşanın müdafiəsində oynadığı rol ətraflı izah olunub.

Diaspor gənclərinə və Azərbaycana dost münasibəti bəsləyən xalqların nümayəndələrinə Qarabağla bağlı səhih məlumatların verilməsi onların “yumşaq güc” kimi formalaşmalarına, ölkəmizin təbliğində və dezinformasiyaların qarşısının alınmasında iştirak etmələrinə töhfələr verilməsinə hesablanan addımlardır.

Qeyd edək ki, avqustun 3-dən 9-dək davam edəcək Diaspor Gənclərinin VI Yay Düşərgəsi Azərbaycan Respublikası Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin və Heydər Əliyev Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə keçirilir. Diaspor Gənclərinin VI Yay Düşərgəsində dünyanın 61 ölkəsindən 128 gənc iştirak edir. Bundan əvvəlki düşərgələr Şəki, Şamaxı, Şuşa, Naxçıvan və Laçın şəhərlərində baş tutub, düşərgələrə hər il 60-dan çox ölkədən ümumilikdə 700-dən çox gənc qatılıb.

