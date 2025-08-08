 Mərkəzi Bank 3 kredit ittifaqına icrası məcburi göstəriş verib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Mərkəzi Bank 3 kredit ittifaqına icrası məcburi göstəriş verib

Qafar Ağayev15:50 - Bu gün
Mərkəzi Bank 3 kredit ittifaqına icrası məcburi göstəriş verib

Azərbaycan Mərkəzi Bankı( AMB) “Hacıoğlu Kredit İttifaqı”, “Stimul” Kredit İttifaqı və “İnci Kredo” Kredit İttifaqı MMC-lərə icrası məcburi göstəriş verib.

Bu barədə 1news.az-a AMB-yə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, “Stimul” Kredit İttifaqı, “Hacıoğlu Kredit İttifaqı” və “İnci Kredo” Kredit İttifaqı tərəfindən 2025-ci ilin II rübünə hesabatlar təqdim olunmadığından “Kredit ittifaqlarının prudensial tənzimlənməsi Qaydaları”nın 10.3-cü bəndinin tələbi təmin edilməmiş, bu səbəblə “Kredit ittifaqına bank əməliyyatının həyata keçirilməsi üçün lisenziya verilməsi Qaydası”nın 4.4.4-cü yarımbəndinin tələblərini rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən kredit ittifaqlarına bu hesabatların təxirəsalınmadan və növbəti dövrlərdə vaxtında təqdim edilməsi ilə bağlı icrası məcburi göstəriş verilib.

Paylaş:
78

Aktual

Cəmiyyət

Hikmət Hacıyev: Prezident İlham Əliyev müharibəni qazandı, indi də sülhü qazanır

Cəmiyyət

Azərbaycan Gürcüstanın suverenlik və ərazi bütövlüyü prinsipləri əsasında sülh yolu ilə həllini tam dəstəkləyir - XİN

Cəmiyyət

Metroda doğulan uşağa metrodan ödənişsiz istifadə imkanı yaradılacaq

Cəmiyyət

Niyə özümüzü “azəri” olaraq təqdim etməməliyik? – Tarixçi və baş redaktordan ŞƏRH

Cəmiyyət

Hikmət Hacıyev: Prezident İlham Əliyev müharibəni qazandı, indi də sülhü qazanır

"PAŞA Holding" 2025-ci ildə start verdiyi “Fərqindəlik” layihəsini uğurla davam etdirir

Hökumə Əliyevanın doğum günü ilə əlaqədar Bakı aeroportunda bir dəqiqəlik sükut elan olunub - VİDEO

1151 sürücü imtahanda uğur qazanıb

Redaktorun seçimi

Bakıda hərəkət vərdişlərini dəyişmək: Dünya tərcübəsində mikromobillik avtomobil istifadəsini necə azaltdı? – Araşdırma

Azərbaycanda 2024-cü ildə kadr islahatları: Vəzifə verilənlər və azad olunanlar - SİYAHI

“Mən inanmıram ki, Azərbaycan filmi irəliləsin” - “Uşaqlığın son gecəsi”nin Muradı - FOTO - VİDEO

Yeni destinasiyalar, gözlənilən turistlər, potensial - Azərbaycanda qış turizminə hazırlıq hansı mərhələdədir?

Hacı İsmayılov: “Onlarla mənim həyatım gözəl idi, indi ancaq xatirələrdə qalıb” - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Sabahın hava proqnozu

Planşet və Airfryer: Müasir evin ayrılmaz köməkçiləri

Xalq yazıçısı Elçin Əfəndiyevlə vida mərasimi keçirilib - FOTO

Məktəblilərimiz Beynəlxalq İnformatika Olimpiadasında üç medal qazanıblar

Son xəbərlər

Hikmət Hacıyev: Prezident İlham Əliyev müharibəni qazandı, indi də sülhü qazanır

Bu gün, 19:21

"PAŞA Holding" 2025-ci ildə start verdiyi “Fərqindəlik” layihəsini uğurla davam etdirir

Bu gün, 18:45

Hökumə Əliyevanın doğum günü ilə əlaqədar Bakı aeroportunda bir dəqiqəlik sükut elan olunub - VİDEO

Bu gün, 18:03

Azərbaycan qeyri-neft-qaz ixracını 11 %-dən çox artırıb

Bu gün, 17:51

Maliyyə Nazirliyi növbəti depozit hərracı keçirib

Bu gün, 17:38

1151 sürücü imtahanda uğur qazanıb

Bu gün, 17:31

Bərdə-Xankəndi istiqaməti üzrə avtobus reyslərinin sayı artırılır

Bu gün, 17:24

ADNSU-nun əlaçı tələbələri Balaxanıda “ADNSU-100” lövhəsinin açılışını ediblər - FOTO

Bu gün, 17:23

Bakı-Qazax yolu təmir olunur - FOTO

Bu gün, 16:53

Azərbaycan Gürcüstanın suverenlik və ərazi bütövlüyü prinsipləri əsasında sülh yolu ilə həllini tam dəstəkləyir - XİN

Bu gün, 16:46

Ağdərə, Laçın, Xocalı rayonlarında daha 26 sakinə özünüməşğulluq proqramı üzrə aktivlər verilib - FOTO

Bu gün, 16:37

Bakı Limanında konteyner dövriyyəsi rekord səviyyəyə çatıb

Bu gün, 16:24

Kolleclərə qəbulun nəticələri açıqlanıb

Bu gün, 16:04

Mərkəzi Bank 3 kredit ittifaqına icrası məcburi göstəriş verib

Bu gün, 15:50

“Dərzi” və “Bərbər-vizajist-manikürçü” peşə ixtisasları üzrə bacarıqların qiymətləndirilməsi həyata keçirilib

Bu gün, 15:47

Kartofun içində təcridxanaya telefon keçirmək istədilər

Bu gün, 15:31

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

Bu gün, 15:23

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Ermənistanın baş naziri ilə Vaşinqtonda keçirəcəyi görüş dünyanın ən nüfuzlu mediasında

Bu gün, 15:18

AZAL rəhbərliyi və kollektivi Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Hökumə Əliyevanın məzarını ziyarət edib

Bu gün, 15:06

52 ailə Ağdərənin Vəngli və Kolatağ kəndlərinə köçürüləcək

Bu gün, 14:59
Bütün xəbərlər