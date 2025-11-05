 Prezident Bakı Metropoliteni əməkdaşlarını təltif edib | 1news.az | Xəbərlər
Prezident Bakı Metropoliteni əməkdaşlarını təltif edib

13:35 - Bu gün
Prezident İlham Əliyev Bakı Metropoliteni əməkdaşlarının təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

1news.az-ın məlumatına görə, sənəddə deyilir:

"Bakı Metropoliteninin inkişafında əldə etdikləri yüksək nailiyyətlərə və hərəkətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslər təltif edilsinlər:

3-cü dərəcəli "Əmək" ordeni ilə

İsmayılov Elçin Əlpaşa oğlu

"Tərəqqi" medalı ilə

Aslanov Aslan Məmmədəli oğlu

Bayramov Rizvan Fərmayıl oğlu

Heydərov Mehman Səfiyar oğlu

İbrahimov Əliqismət Sərdər oğlu

Kazımov Sənan Məsim oğlu

Məmmədov Bəxtiyar Miryusif oğlu

Məmmədov Tural Cavanşir oğlu

Yusubov Namiq Nəsrullah oğlu

Zamanov Anar Arif oğlu.

27

