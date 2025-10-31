iPhone 17 kontakt.az saytında - iPhone 17 vs iPhone 16 – hansı daha yaxşıdır?
Yeni nəsil Apple smartfonu — iPhone 17 artıq rəsmi olaraq kontakt.az saytında satışdadır!
Bu məqamda texnologiya sevərləri üçün ən maraqlı sual isə budur: iPhone 17 vs iPhone 16 – hansı daha yaxşıdır və hansını almağa dəyər?
Bu məqalədə “iPhone 17”nin xüsusiyyətləri, qiymətləri və “iPhone 16” ilə fərqləri barədə ətraflı danışacağıq.
Hər iki model Apple-ın mükəmməl dizaynını və gücünü nümayiş etdirir, amma yeni versiya – iPhone 17 daha çox diqqət çəkir.
iPhone 17 icmalı: üstünlükləri
Apple iPhone 17 həm dizayn, həm performans, həm də batareya baxımından tamamilə yenilənib. Korpus titan çərçivə ilə hazırlanıb, bu da onu həm yüngül, həm davamlı edir. Arxa panel mat səthdədir və rəng variantları genişlənib: Midnight Black, Silver, Alpine Blue və Pink Titanium. Super Retina XDR LTPO OLED ekran indi daha parlaq və enerjiyə qənaətcildir.
6.3 düymlük panel 120 Hz ProMotion yeniləmə tezliyi ilə mükəmməl axıcılıq yaradır, Ceramic Shield şüşəsi isə əlavə qoruma təmin edir.
Ekranın parlaqlığı 2500 nit-ə qədər yüksəlib, yəni günəş altında da rahat istifadə mümkündür.
Smartfonda olan yeni A19 Bionic prosessor əvvəlki nəsildən 25% daha güclüdür.
Bu prosessor həm oyunlarda, həm video montajda, həm də çoxlu proqram açıq olduqda sabit və sürətli işləyir. iPhone 17 xüsusiyyətləri arasında Neural Engine modulu xüsusi yer tutur — süni intellekt əmrləri real vaxtda tanıyır və optimallaşdırır.
iPhone 17 vs iPhone 16: əsas fərqlər
Mütəxəssislərin fikrincə, iPhone 17 öz xüsusiyyətləri ilə Apple-ın son illərdə təqdim etdiyi ən balanslı smartfon paketidir. İstifadəçilər iPhone 17 vs iPhone 16 müqayisəsində yeni modelin sürət, prosessor və foto keyfiyyətində ciddi fərq yaratdığını bildirirlər. Yeni iPhone 17 modeli ilə iPhone16 modeli arasında fərq həm xarici, həm də daxili xüsusiyyətlərlə bağlıdır. Əgər iPhone 16 modelindən bir dəfə belə olsa, istifadə etmisinizsə, dəyişiklikləri dərhal hiss edəcəksiniz.
Ekspertlərin sözləri ilə desək: “Bu, sadəcə yenilənmə deyil — Apple üçün yeni mərhələdir.”
Dizayn:
Yeni titan çərçivə və daha incə korpus sayəsində iPhone 17 daha premium görünür. Arxa panel barmaq izi saxlamır və tutuş daha rahatdır.
Ekran:
LTPO OLED ProMotion texnologiyası daha parlaq və rəngləri daha canlı göstərir. iPhone 16-da 2000 nit olan parlaqlıq indi 2500 nit-ə qədər çatır.
Performans:
iPhone 17-də olan yeni A19 çip daha az enerji sərf edir və 25% daha çox sürət təmin edir. İstər multitasking, istər 5G oyun təcrübəsi — hər şey daha sabit və axıcıdır.
Kamera:
Əsas 48 MP kamera, ultra-geniş və telefoto linzalar sayəsində şəkillər və videolar daha real görünür.Yeni Smart HDR 6 sistemi işıq balansını avtomatik tənzimləyir, 8K formatında video çəkiliş isə artıq realdır.
Batareya:
MagSafe 3.0 naqilsiz enerji sistemi və 30 dəqiqəyə 60% dolum imkanı ilə iPhone 17 satış modelləri uzunömürlü batareya təcrübəsi təqdim edir. Yeni “Adaptive Battery System” batareyanın çıxış gücünü istifadə vərdişlərinə görə idarə edir.
Təhlükəsizlik:
Artıq həm Face ID, həm də ekrana inteqrasiya olunmuş Touch ID birlikdə işləyir. Yeni Secure Enclave 2.0 istifadəçi məlumatlarını ayrıca qoruyur və proqram səviyyəsində təhlükəsizlik qatını artırır.
Azərbaycanda iPhone 17 və iPhone 16 qiymətləri
Hər iki telefon üçün Apple-ın rəsmi çıxış tarixi təsdiqlənib və məhsullar artıq Azərbaycan bazarı üçün rəsmi satışdadır. Dünya bazarında olduğu kimi Azərbaycanda da iPhone 17 qiyməti yaddaş tutumuna və rəng seçiminə görə fərqlənir. Hazırda iPhone 17 almaq istəyənlər üçün modellərin qiyməti belə təklif olunur:
- iPhone 17 256 GB – təxminən 3450 AZN,
- iPhone 17 512 GB – 3900 AZN,
- iPhone 17 1 TB – 4400 AZN aralığında.
Əvvəlki model iPhone 16 qiymətləri isə indi bir qədər aşağıdır: 3100–3800 AZN aralığında.
Hər iki model həm Bakı, həm də digər regionlarda kontakt.az vasitəsilə əldə edilə bilər. Kontakt.az alıcıya həm etibarlılıq, həm rahatlıq, həm də rəsmi zəmanət təqdim edir. Buradan Apple iPhone 17 modellərini orijinal qablaşdırmada, faizsiz kredit, sürətli çatdırılma və 1 illik rəsmi zəmanət ilə əldə edə bilərsiniz. Saytda həm iPhone 17, həm də iPhone 16 modelləri satışda mövcuddur, yəni müqayisə etmək və ən uyğun qiyməti seçmək daha asandır.
Odur ki, elə indi kontakt.az saytına keçin, Apple-ın yeni iPhone 17 modelini Bakıya və ya istədiyini regiona çatdırılma ilə sifariş edin. Bu çıxış ilə Apple bir daha sübut etdi ki, gələcəyin telefonu artıq burada — sizin əlinizin içindədir.
Reklam hüququnda