 Suraxanıda soyğunçuluq edən şəxs saxlanılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Suraxanıda soyğunçuluq edən şəxs saxlanılıb

17:12 - Bu gün
Suraxanıda soyğunçuluq edən şəxs saxlanılıb

Noyabrın 3-də paytaxtın Suraxanı rayonunda soyğunçuluq hadisəsi baş verib.

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 1news.az-a verilən məlumata görə, rayon ərazisindəki apteklərin birində çalışan şəxs polisə müraciət edərək 200 manatının tanımadığı şəxs tərəfindən soyğunçuluq yolu ilə ələ keçirildiyini bildirib.

Suraxanı Rayon Polis İdarəsinin 33-cü polis bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlər nəticəsində soyğunçuluq etməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş 31 yaşlı E.Kərimov saxlanılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Paylaş:
86

Aktual

Cəmiyyət

Sahibsiz ‘beşinci kolon’: İdarə olunan müxalifətin iflası

Cəmiyyət

MAX-da zənglər və mesajlar artıq Azərbaycan sakinləri üçün əlçatandır

Rəsmi

Prezident Bakı Metropoliteni əməkdaşlarını təltif edib

Cəmiyyət

PASHA Real Estate “The Residences at The St. Regis, Baku” layihəsinin satışlarının başladığını elan edir - FOTO

Cəmiyyət

Hikmət Hacıyev Britaniyanın dövlət naziri ilə əlaqələrin genişləndirilməsini müzakirə edib

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda“Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” fotosərgisi açılıb - FOTO

Suraxanıda soyğunçuluq edən şəxs saxlanılıb

Paytaxtda Şanlı Zəfərin 5-ci ildönümünə həsr edilən ağacəkmə aksiyası keçirilib - FOTO

Redaktorun seçimi

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

“Bu, son 30 ildə fərqli formatda keçirilən ilk görüş idi” – İrəvan görüşündən gələn baş redaktor ilə MÜSAHİBƏ

Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri nümayəndələrinin Yerevanda ikitərəfli dəyirmi masası baş tutub

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Mikayıl Əliyevlə vida mərasimi keçirilib

Bakı metrosunda NFC ödənişlərə başlanılıb

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Xırdalanda ilk “McDonald's” restoranının açılışı olub - FOTO

Son xəbərlər

Hikmət Hacıyev Britaniyanın dövlət naziri ilə əlaqələrin genişləndirilməsini müzakirə edib

Bu gün, 18:02

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda“Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” fotosərgisi açılıb - FOTO

Bu gün, 17:33

Suraxanıda soyğunçuluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 17:12

Paytaxtda Şanlı Zəfərin 5-ci ildönümünə həsr edilən ağacəkmə aksiyası keçirilib - FOTO

Bu gün, 16:45

MAX-da zənglər və mesajlar artıq Azərbaycan sakinləri üçün əlçatandır

Bu gün, 16:21

AQTA: Son günlər şadlıq saraylarında mənşəyi məlum olmayan ətlər aşkarlanıb

Bu gün, 16:19

Bakı-Qazax-Bakı marşrutu üzrə əlavə reyslər təyin olunub

Bu gün, 16:00

Birbank-ın dəstəyi ilə ictimai nəqliyyat sistemində yeni dövr başlayır

Bu gün, 15:54

Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi əvvəlki vəziyyətinə qaytarılıb

Bu gün, 15:45

Sahibsiz ‘beşinci kolon’: İdarə olunan müxalifətin iflası

Bu gün, 15:26

PASHA Real Estate “The Residences at The St. Regis, Baku” layihəsinin satışlarının başladığını elan edir - FOTO

Bu gün, 14:59

Sevinc Fətəliyeva: “Prezidentin nitqi elmi ictimaiyyət qarşısında bir sıra mühüm vəzifələri müəyyənləşdirdi”

Bu gün, 14:32

“Lalique” şirkəti öz uğurlu kolleksiyası “Terramineral”ın davamını təqdim edir – “Chapter II” - FOTO

Bu gün, 14:28

Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilərin məhkəməsi başlayır

Bu gün, 14:21

Balakəndə kafedə xuliqanlıq edilib, bir nəfər saxlanılıb

Bu gün, 13:55

Prezident Bakı Metropoliteni əməkdaşlarını təltif edib

Bu gün, 13:35

“Bakıya Uçuş. İncəsənət Həftəsonu” festivalı çərçivəsində “Paratetisin dörd dənizi” immersiv proqramı təşkil olunub

Bu gün, 13:30

Havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir - Sabaha olan proqnoz açıqlandı

Bu gün, 12:52

Bayram günlərində avtovağzallar gücləndirilmiş rejimdə çalışacaq

Bu gün, 12:29

Wolt for Work: Qidalanmada yeni mərhələ

Bu gün, 12:19
Bütün xəbərlər