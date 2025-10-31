 Qafqazda ilk dəfə Azərbaycanda meyit donorun ürəyi transplantasiya edilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Qafqazda ilk dəfə Azərbaycanda meyit donorun ürəyi transplantasiya edilib

16:14 - Bu gün
Qafqazda ilk dəfə Azərbaycanda meyit donorun ürəyi transplantasiya edilib

Qafqaz regionunda ilk dəfə olaraq Azərbaycanda meyit donorun ürəyi transplantasiya edilib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Səhiyyə Nazirliyi və Mərkəzi Klinika birgə məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Səhiyyə Nazirliyinin Orqan Donorluğu və Transplantasiyası üzrə Koordinasiya Mərkəzinə 3 saylı Şəhər Kliniki Xəstəxanasında müalicə olunan pasiyentə beyin ölümü diaqnozunun qoyulması barədə məlumat daxil olub.

Orqan Donorluğu və Transplantasiyası üzrə Koordinasiya Mərkəzi tərəfindən dərhal orqan donorluğu ilə transplantasiyası prosesinin təşkili və əlaqələndirilməsi üzrə aidiyyəti tədbirlər həyata keçirilib.

Beyin ölümü diaqnozu təsdiqləndikdən sonra mərhumun ailəsi yüksək humanizm nümunəsi göstərərək orqanları bağışlamağa razılıq verib. Bununla da, Qafqaz regionunda ilk dəfə olaraq Azərbaycanda meyit donorun ürəyi transplantasiya edilib.

Ürək transplantasiyası əməliyyatı Mərkəzi Klinikada baş həkim, professor Kamran Musayevin rəhbərlik etdiyi ixtisaslı tibbi heyət tərəfindən yüksək peşəkarlıqla icra olunub. Meyit donorun ürəyi 2006-cı il təvəllüdlü Tovuz rayon sakininə köçürülüb.

Paylaş:
89

Aktual

Rəsmi

İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin nizamnamə fondu artırılıb

Cəmiyyət

Xırdalanda ilk “McDonald's” restoranının açılışı olub - FOTO

Cəmiyyət

Qafqazda ilk dəfə Azərbaycanda meyit donorun ürəyi transplantasiya edilib

Cəmiyyət

İmişlidə I Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Elçin Heydərov dəfn edilib

Cəmiyyət

Sürət qatarına daş atan yeniyetmələr polis tərəfindən müəyyən edilib

“Xəmsə” birlik yarışında Kapital Bank iki layihə ilə qalib oldu

Xırdalanda ilk “McDonald's” restoranının açılışı olub - FOTO

Noyabrda hava necə olacaq? - AYLIQ PROQNOZ

Redaktorun seçimi

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri nümayəndələrinin Yerevanda ikitərəfli dəyirmi masası baş tutub

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Bu gündən heyvan bazarları bağlanır

Sosial evlərdə mənzil almaq adı ilə dələduzluqda şübhəli şəxs saxlanılıb

Xocalı məktəbinin məzunlarının ilk görüşü keçirilib - FOTO

AVP-də bacı-qardaş arasında sədr qalmaqalı - Fəzail Ağamalı oğlunu qovdu

Son xəbərlər

Sürət qatarına daş atan yeniyetmələr polis tərəfindən müəyyən edilib

Bu gün, 17:47

Xalq artisti Elmira Rəhimova xəstəxanaya yerləşdirilib

Bu gün, 17:36

“Xəmsə” birlik yarışında Kapital Bank iki layihə ilə qalib oldu

Bu gün, 17:35

Xırdalanda ilk “McDonald's” restoranının açılışı olub - FOTO

Bu gün, 17:14

Noyabrda hava necə olacaq? - AYLIQ PROQNOZ

Bu gün, 17:05

Qırmızı Ürəklər Fondundan “Zəfər Payı” aksiyası

Bu gün, 16:20

İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin nizamnamə fondu artırılıb

Bu gün, 16:16

Qafqazda ilk dəfə Azərbaycanda meyit donorun ürəyi transplantasiya edilib

Bu gün, 16:14

iPhone 17 kontakt.az saytında - iPhone 17 vs iPhone 16 – hansı daha yaxşıdır?

Bu gün, 16:12

İmişlidə I Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Elçin Heydərov dəfn edilib

Bu gün, 15:42

Növbəti köç karvanı Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:19

“Art Weekend” çərçivəsində “Axar yaddaş” sərgisi təqdim olunub - FOTO

Bu gün, 14:19

Suraxanıda 12 min manatlıq dələduzluq edilib

Bu gün, 14:06

Astarada əvvəllər məhkum olunmuş şəxsdən 27 kq götürülüb

Bu gün, 13:27

“Art Weekend” çərçivəsində Milli İncəsənət Muzeyində sərgi açılıb - FOTO

Bu gün, 13:26

Noyabrın ilk günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:05

“Art Weekend” təqdim edir: “Şeh. Olmayan Səhər” sərgisi - FOTO

Bu gün, 12:29

BDYPİ piyadalara növbəti dəfə çağırış edib

Bu gün, 12:13

I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Mikayıl Əliyevlə vida mərasimi keçirilib

Bu gün, 11:54

I Qarabağ müharibəsinin iki itkin-şəhidi Xocalıda dəfn olunub

Bu gün, 11:51
Bütün xəbərlər