Cəmiyyət

Wolt for Work: Qidalanmada yeni mərhələ

12:19 - Bu gün
Müasir komandalar üçün rahat korporativ nahar platforması

Şirkətlər işin təşkili yanaşmalarını daha çox dəyişdikcə, Wolt for Work platforması, əməkdaşlarının motivasiyasını, məhsuldarlığını və işə bağlılığını qorumaq istəyən bizneslər üçün effektiv həllə çevrilir — istər ofisdə, istər uzaqdan, istərsə də hibrid formatda işləsinlər. Etibarlı Wolt çatdırılma platforması əsasında yaradılmış Wolt for Work xidməti, istənilən ölçüdə komandalar üçün qidalanma büdcələrinin təyin edilməsinə, ofis ləvazimatlarının sifarişinə, tədbirlərin təşkili və hədiyyə kartlarının göndərilməsinə imkan yaradır. Bütün sifarişlər avtomatik olaraq aylıq hesabatda birləşdirilir, parametrlərin qurulması isə maksimum dərəcədə sadədir. Bu gün Wolt for Work xidmətindən 20-yə yaxın yerli və beynəlxalq şirkət istifadə edir — o cümlədən IT, maliyyə, konsaltinq, FMCG (gündəlik istehlak malları) və xidmət sahələrində fəaliyyət göstərən bizneslər. İşin istənilən formatına uyğun həllər Wolt for Work istənilən iş formatına — uzaqdan, ofisdə və ya hibrid rejimə uyğunlaşır. Rahat idarəetmə portalı vasitəsilə administratorlar aşağıdakıları edə bilirlər:

● Gündəlik, həftəlik və ya aylıq limitlər təyin etmək

● Müəyyən məkanları, vaxt aralıqlarını və xərcləmə qaydalarını müəyyənləşdirmək

● Parametrləri şöbələr, komandalar və ya fərdi əməkdaşlar üçün fərdiləşdirmək İstifadəçilər isə sadəcə korporativ ödəniş üsulunu seçir və sifarişlərini real vaxt rejimində izləyirlər, işlərindən yayınmadan yeməklərini alırlar. Biznes ehtiyacları üçün hər şey bir yerdə Wolt for Work aşağıdakı bir çox biznes ehtiyaclarını həll edir:

● Əməkdaşların gündəlik qidalanması – ofisə və ya evə yemək çatdırılması

● Ofis ləvazimatlarının sifarişi – qəlyanaltılar, içkilər və lazım olan əşyalar

● Tədbirlərin təşkili – görüşlər və korporativ tədbirlər üçün yemək sifarişi

● Qrup sifarişləri – bir neçə əməkdaş eyni sifarişə qoşula bilər, bu da komanda naharları üçün rahatdır

● Hədiyyə kartları və bonuslar – əməkdaşların mükafatlandırılması və xüsusi günlərin qeyd olunması

Minlərlə restoran, mağaza və satış nöqtəsini birləşdirən geniş Wolt partnyor şəbəkəsi sayəsində hər bir əməkdaş öz zövqünə və pəhrizinə uyğun seçim tapa bilər.

Proseslərin və hesabatlılığın sadələşdirilməsi

Bütün sifarişlər vahid aylıq hesabatda birləşdirilir, bu da mühasibat və administrativ yükü azaldır. Şirkətlər sifariş zamanı layihə adı və ya xərc mərkəzi nömrəsi kimi əlavə məlumatları daxil edə bilər, bu da daxili hesabat prosesini sadələşdirir. Nəticədə, vaxt qənaət olunur və büdcəyə nəzarət güclənir.

Motivasiya olunmuş və bağlı komanda yaratmaq

Korporativ qidalanma sadəcə bir bonus deyil — bu, müsbət və məhsuldar iş mühiti yaratmaq üçün vacib alətdir. Wolt for Work sayəsində şirkətlər əməkdaşlarına qayğı göstərə, istedadları cəlb edə, komanda ruhunu gücləndirə və iş günlərini daha xoş edə bilərlər.

