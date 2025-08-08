 Ağdərə, Laçın, Xocalı rayonlarında daha 26 sakinə özünüməşğulluq proqramı üzrə aktivlər verilib - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Ağdərə, Laçın, Xocalı rayonlarında daha 26 sakinə özünüməşğulluq proqramı üzrə aktivlər verilib - FOTO

Qafar Ağayev16:37 - Bu gün
Ağdərə, Laçın, Xocalı rayonlarında daha 26 sakinə özünüməşğulluq proqramı üzrə aktivlər verilib - FOTO

İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizin sakinləri üçün özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində kiçik təsərrüfatların qurulması işləri davam etdirilir.

1news.az Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyi bu dəfə Ağdərə, Laçın və Xocalı rayonlarına köçürülmüş sakinlərdən daha 26 şəxsi proqram çərçivəsində aktivlərlə təmin edib.

Verilmiş aktivlər hesabına həmin sakinlər maldarlıq, keçiçilik, qoyunçuluq və arıçılıq zərfləri üzrə öz təsərrüfatlarını yaradıblar.

Proqram iştirakçıları doğma yurdlarında təsərrüfatlarını qurmaları üçün göstərilən dəstəkdən razı qaldıqlarını bildirib, dövlətimizin başçısına minnətdarlıqlarını ifadə ediblər.

Onlar qurduqları bu təsərrüfatları daim genişləndirməyə çalışacaqlarını vurğulayıblar.

Beləliklə, Ağdərə, Laçın və Xocalı rayonlarına köçürülmüş sakinlərdən artıq 220 şəxs üçün özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində kiçik təsərrüfatlar qurulub.

Paylaş:
71

Aktual

Cəmiyyət

Hikmət Hacıyev: Prezident İlham Əliyev müharibəni qazandı, indi də sülhü qazanır

Cəmiyyət

Azərbaycan Gürcüstanın suverenlik və ərazi bütövlüyü prinsipləri əsasında sülh yolu ilə həllini tam dəstəkləyir - XİN

Cəmiyyət

Metroda doğulan uşağa metrodan ödənişsiz istifadə imkanı yaradılacaq

Cəmiyyət

Niyə özümüzü “azəri” olaraq təqdim etməməliyik? – Tarixçi və baş redaktordan ŞƏRH

Cəmiyyət

Hikmət Hacıyev: Prezident İlham Əliyev müharibəni qazandı, indi də sülhü qazanır

"PAŞA Holding" 2025-ci ildə start verdiyi “Fərqindəlik” layihəsini uğurla davam etdirir

Hökumə Əliyevanın doğum günü ilə əlaqədar Bakı aeroportunda bir dəqiqəlik sükut elan olunub - VİDEO

1151 sürücü imtahanda uğur qazanıb

Redaktorun seçimi

Bakıda hərəkət vərdişlərini dəyişmək: Dünya tərcübəsində mikromobillik avtomobil istifadəsini necə azaltdı? – Araşdırma

Azərbaycanda 2024-cü ildə kadr islahatları: Vəzifə verilənlər və azad olunanlar - SİYAHI

“Mən inanmıram ki, Azərbaycan filmi irəliləsin” - “Uşaqlığın son gecəsi”nin Muradı - FOTO - VİDEO

Yeni destinasiyalar, gözlənilən turistlər, potensial - Azərbaycanda qış turizminə hazırlıq hansı mərhələdədir?

Hacı İsmayılov: “Onlarla mənim həyatım gözəl idi, indi ancaq xatirələrdə qalıb” - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

İxtisas seçimində diqqət olunmalı məqamlar – Seçimi abituriyent, valideyn, yoxsa ekspert etməlidir?

Niyə özümüzü “azəri” olaraq təqdim etməməliyik? – Tarixçi və baş redaktordan ŞƏRH

BDYPİ Şəmkirdə 7 nəfərin öldüyü ağır qəza ilə bağlı açıqlama yayıb - YENİLƏNİB 2

Qida obyektlərinə dair ümumi gigiyena tələblərinin yerinə yetirilməməsi inzibati məsuliyyət yaradır

Son xəbərlər

Hikmət Hacıyev: Prezident İlham Əliyev müharibəni qazandı, indi də sülhü qazanır

Bu gün, 19:21

"PAŞA Holding" 2025-ci ildə start verdiyi “Fərqindəlik” layihəsini uğurla davam etdirir

Bu gün, 18:45

Hökumə Əliyevanın doğum günü ilə əlaqədar Bakı aeroportunda bir dəqiqəlik sükut elan olunub - VİDEO

Bu gün, 18:03

Azərbaycan qeyri-neft-qaz ixracını 11 %-dən çox artırıb

Bu gün, 17:51

Maliyyə Nazirliyi növbəti depozit hərracı keçirib

Bu gün, 17:38

1151 sürücü imtahanda uğur qazanıb

Bu gün, 17:31

Bərdə-Xankəndi istiqaməti üzrə avtobus reyslərinin sayı artırılır

Bu gün, 17:24

ADNSU-nun əlaçı tələbələri Balaxanıda “ADNSU-100” lövhəsinin açılışını ediblər - FOTO

Bu gün, 17:23

Bakı-Qazax yolu təmir olunur - FOTO

Bu gün, 16:53

Azərbaycan Gürcüstanın suverenlik və ərazi bütövlüyü prinsipləri əsasında sülh yolu ilə həllini tam dəstəkləyir - XİN

Bu gün, 16:46

Ağdərə, Laçın, Xocalı rayonlarında daha 26 sakinə özünüməşğulluq proqramı üzrə aktivlər verilib - FOTO

Bu gün, 16:37

Bakı Limanında konteyner dövriyyəsi rekord səviyyəyə çatıb

Bu gün, 16:24

Kolleclərə qəbulun nəticələri açıqlanıb

Bu gün, 16:04

Mərkəzi Bank 3 kredit ittifaqına icrası məcburi göstəriş verib

Bu gün, 15:50

“Dərzi” və “Bərbər-vizajist-manikürçü” peşə ixtisasları üzrə bacarıqların qiymətləndirilməsi həyata keçirilib

Bu gün, 15:47

Kartofun içində təcridxanaya telefon keçirmək istədilər

Bu gün, 15:31

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

Bu gün, 15:23

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Ermənistanın baş naziri ilə Vaşinqtonda keçirəcəyi görüş dünyanın ən nüfuzlu mediasında

Bu gün, 15:18

AZAL rəhbərliyi və kollektivi Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Hökumə Əliyevanın məzarını ziyarət edib

Bu gün, 15:06

52 ailə Ağdərənin Vəngli və Kolatağ kəndlərinə köçürüləcək

Bu gün, 14:59
Bütün xəbərlər