 Xırdalanda ilk “McDonald's” restoranının açılışı olub - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Xırdalanda ilk “McDonald's” restoranının açılışı olub - FOTO

17:14 - Bu gün
Xırdalanda ilk “McDonald's” restoranının açılışı olub - FOTO

“McDonald's Azərbaycan” şirkəti ölkədəki 34-cü restoranını açdı və bu, Xırdalanda açılan ilk restoranıdır.

Yeni restoran Xırdalan şəhəri, Abşeron rayonu, Qalubiyə küçəsində yerləşir.

Açılışda “McDonald's Azərbaycan” şirkətinin Müşahidə şurasının sədri Fərid Əlizadə, şirkətin baş direktoru Oskar Boqopolskiy və iş adamı Famil Səfərov iştirak ediblər.

Restoran “MakAvto” zonası olan ayrıca bir binada yerləşir ki, bu da qonaqlara sifarişlərini daha sürətli və rahat şəkildə almağa imkan verir. İnteryer “A Touch of Archery” konsepsiyasında işlənib hazırlanıb. Burada zərif xətlərin və dinamik çalarların ahəngi yüngül və rahat atmosfer yaradır.

Restoran iki mərtəbədən ibarətdir: birinci mərtəbədə 82 oturacaq yeri, ikinci mərtəbədə 118 oturacaq yeri, həmçinin uşaq tədbirlərinin keçirilməsi üçün 16 nəfərlik rahat otaq vardır. Balaca qonaqlar üçün müasir oyun zonası nəzərdə tutulub, ikinci mərtəbədə isə daha 66 qonağın yerləşə biləcəyi terras yerləşir.

“McDonald's Azərbaycan”ın bütün restoranlarında olduğu kimi, burada da interaktiv özünəxidmət köşklərini, sifarişlərin birbaşa masaya çatdırılması xidmətini, həmçinin geniş çeşiddə qəhvə içkiləri və desertlər təklif edən “McCafé” kafesini əhatə edən EOTF (Experience of the Future) formatı tətbiq edilib. Qonaqlar günə “McDonald's”da səhər yeməyi ilə başlaya, “McDelivery” xidmətindən yararlana və ya sifarişlərini “MakAvto” vasitəsilə tez bir zamanda ala bilərlər.

Yeni restoranın açılışı ilə 105 yeni iş yeri yaradılıb. Hazırda “McDonald’s Azərbaycan” ölkə üzrə 3000-dən çox Azərbaycan vətəndaşını işlə təmin edir.

Azərbaycana sərmayə yatıran ilk qlobal brendlərdən biri olan “McDonald’s” şirkəti 25 ildən çoxdur ki, ölkənin qeyri-neft sektorunun inkişafına öz töhfəsini verir və yerli istehsalın həcminin genişlənməsinə dəstək olur.

“McDonald’s Azərbaycan”ın iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrini təmsil edən 100-dən çox yerli podratçı ilə dayanıqlı əməkdaşlığı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu sahələrə təchizat və logistika, insan resursları, informasiya texnologiyaları, marketinq və digər xidmətlər daxildir.

Paylaş:
313

Aktual

Rəsmi

İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin nizamnamə fondu artırılıb

Cəmiyyət

Xırdalanda ilk “McDonald's” restoranının açılışı olub - FOTO

Cəmiyyət

Qafqazda ilk dəfə Azərbaycanda meyit donorun ürəyi transplantasiya edilib

Cəmiyyət

İmişlidə I Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Elçin Heydərov dəfn edilib

Cəmiyyət

Sürət qatarına daş atan yeniyetmələr polis tərəfindən müəyyən edilib

“Xəmsə” birlik yarışında Kapital Bank iki layihə ilə qalib oldu

Xırdalanda ilk “McDonald's” restoranının açılışı olub - FOTO

Noyabrda hava necə olacaq? - AYLIQ PROQNOZ

Redaktorun seçimi

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri nümayəndələrinin Yerevanda ikitərəfli dəyirmi masası baş tutub

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

m10 ilə Binance əməliyyatları – manatla, təhlükəsiz, vasitəçisiz!

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Şirvanda dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

Xocalı məktəbinin məzunlarının ilk görüşü keçirilib - FOTO

Son xəbərlər

Sürət qatarına daş atan yeniyetmələr polis tərəfindən müəyyən edilib

Bu gün, 17:47

Xalq artisti Elmira Rəhimova xəstəxanaya yerləşdirilib

Bu gün, 17:36

“Xəmsə” birlik yarışında Kapital Bank iki layihə ilə qalib oldu

Bu gün, 17:35

Xırdalanda ilk “McDonald's” restoranının açılışı olub - FOTO

Bu gün, 17:14

Noyabrda hava necə olacaq? - AYLIQ PROQNOZ

Bu gün, 17:05

Qırmızı Ürəklər Fondundan “Zəfər Payı” aksiyası

Bu gün, 16:20

İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin nizamnamə fondu artırılıb

Bu gün, 16:16

Qafqazda ilk dəfə Azərbaycanda meyit donorun ürəyi transplantasiya edilib

Bu gün, 16:14

iPhone 17 kontakt.az saytında - iPhone 17 vs iPhone 16 – hansı daha yaxşıdır?

Bu gün, 16:12

İmişlidə I Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Elçin Heydərov dəfn edilib

Bu gün, 15:42

Növbəti köç karvanı Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:19

“Art Weekend” çərçivəsində “Axar yaddaş” sərgisi təqdim olunub - FOTO

Bu gün, 14:19

Suraxanıda 12 min manatlıq dələduzluq edilib

Bu gün, 14:06

Astarada əvvəllər məhkum olunmuş şəxsdən 27 kq götürülüb

Bu gün, 13:27

“Art Weekend” çərçivəsində Milli İncəsənət Muzeyində sərgi açılıb - FOTO

Bu gün, 13:26

Noyabrın ilk günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:05

“Art Weekend” təqdim edir: “Şeh. Olmayan Səhər” sərgisi - FOTO

Bu gün, 12:29

BDYPİ piyadalara növbəti dəfə çağırış edib

Bu gün, 12:13

I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Mikayıl Əliyevlə vida mərasimi keçirilib

Bu gün, 11:54

I Qarabağ müharibəsinin iki itkin-şəhidi Xocalıda dəfn olunub

Bu gün, 11:51
Bütün xəbərlər