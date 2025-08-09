 İlham Əliyev: ABŞ və Azərbaycan arasında münasibətlərin yeni səhifəsinə başlayırıq | 1news.az | Xəbərlər
İlham Əliyev: ABŞ və Azərbaycan arasında münasibətlərin yeni səhifəsinə başlayırıq

Qafar Ağayev00:21 - Bu gün
“ABŞ Prezidenti tərəfindən dəvət olunmaq onun üçün böyük şərəfdir”.

1news.az-ın məlumatına görə, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ABŞ Prezidenti Donald Trampın vasitəçiliyi ilə Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyanla keçirilən üçtərəfli görüşdə deyib .

Prezident İlham Əliyev vurğulayıb:

“İlk öncə dəvətə görə minnətdaram. Bu, tarixi bir hadisədir. Əslində biz yeni bir tarixə imza atırıq. ABŞ və Azərbaycan arasında münasibətlərin yeni səhifəsinə başlayırıq”.

