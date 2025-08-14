 Sabah yağış yağacaq, şimşək çaxacaq - Proqnoz | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Sabah yağış yağacaq, şimşək çaxacaq - Proqnoz

12:48 - Bu gün
Sabah yağış yağacaq, şimşək çaxacaq - Proqnoz

Avqustun 15-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb.

Bu barədə 1news.az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin səhər və axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Şimal-şərq küləyi axşam mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq.

Havanın temperaturu gecə 22-25, gündüz 28-31 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə gecə 70-75 %, gündüz 40-45 % təşkil edəcək.

Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Şərq küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək.

Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 30-34, dağlarda gecə 12-17, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq

Paylaş:
61

Aktual

Rəsmi

QDİƏT rəsmisi Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu göndərdi

Cəmiyyət

Azərbaycanlı tələbələr Latviyada təqaüdlə təhsil alacaqlar

Cəmiyyət

Ceyhun Bayramovla Qazaxıstanın XİN rəhbəri arasında telefon danışığı aparılıb

Rəsmi

Afaq Bəşirqızı “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib

Cəmiyyət

Azərbaycanlı tələbələr Latviyada təqaüdlə təhsil alacaqlar

Həbsdə olan həyat yoldaşına narkotik keçirməyə cəhd edən şəxs saxlanılıb

Vətəndaşlar polis rəislərinə birbaşa müraciət edə biləcəklər - VİDEO

Metroda doğulan körpə və anası xəstəxanadan evə buraxılıb

Redaktorun seçimi

Deputat: Sənədsiz evlərlə bağlı amnistiya gözlənilir

AKTUAL problem: Paytaxtın bəzi yeraltı piyada keçidlərində eskalatorlar illərdir niyə işləmir? - VİDEOREPORTAJ

Rəşad Məciddən azərbaycanlı jurnalistin Trampa sualı ilə bağlı müzakirələrə reaksiya

“Sehrli şamlar” və “Ceyran göbəyi”: Bakını mistik əşyalar dükanları bürüdü - VİDEOREPORTAJ

Azərbaycan mediasında “fake news” və onların yayılma mexanizmləri - Jurnalist araşdırması

Sizin üçün xəbərlər

FHN: Şabranda meşədə itən şəxs tapılıb

Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğana zəng edib

Ali məktəblərə ixtisas seçimi başlayıb - YENİLƏNİB

Binəqədidə evdən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

Son xəbərlər

Azərbaycanlı tələbələr Latviyada təqaüdlə təhsil alacaqlar

Bu gün, 16:16

Həbsdə olan həyat yoldaşına narkotik keçirməyə cəhd edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 16:04

Vətəndaşlar polis rəislərinə birbaşa müraciət edə biləcəklər - VİDEO

Bu gün, 15:34

Metroda doğulan körpə və anası xəstəxanadan evə buraxılıb

Bu gün, 15:22

QDİƏT rəsmisi Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu göndərdi

Bu gün, 15:12

Azərbaycan hərbçiləri Pakistanda keçirilən hərbi paradda iştirak ediblər - VİDEO

Bu gün, 14:58

İngiltərədə çikunyunya virusu sürətlə artır

Bu gün, 14:30

523 və 535 nömrəli marşrutların avtobusları yenilənib

Bu gün, 14:15

Ceyhun Bayramovla Qazaxıstanın XİN rəhbəri arasında telefon danışığı aparılıb

Bu gün, 14:06

Afaq Bəşirqızı “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 13:16

Dövlət Xidmətinin rəsmi emblemi haqqında əsasnamə təsdiqlənib

Bu gün, 13:15

AAYDA-ya 1.5 milyon manat ayrılıb

Bu gün, 13:03

Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib

Bu gün, 12:51

Sabah yağış yağacaq, şimşək çaxacaq - Proqnoz

Bu gün, 12:48

Hərbi Dəniz Qüvvələrində döyüş atışlı taktiki təlim keçirilib - VİDEO

Bu gün, 12:43

Azərbaycanın ilk qadın gəmi kapitanına həsr olunmuş “Şövkət” filminin çəkilişləri başa çatıb - VİDEO

Bu gün, 12:02

Avtoxuliqanlıq edən motosiklet sürücüsü həbs olunub

Bu gün, 11:37

Ərdoğan ordu generalı Bəxtiyar Ersayı yeni vəzifəyə təyin edib

Bu gün, 11:08

Azərbaycan XİN Pakistanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 10:55

Fəaliyyətini qanunsuz bərpa edən yanacaqdoldurma məntəqələrinin istismarı yenidən dayandırılıb - FOTO - VİDEO

Bu gün, 10:52
Bütün xəbərlər