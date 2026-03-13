 ABŞ-nin yanacaq dolduran təyyarəsi İraqda qəzaya uğrayıb, ekipaj üzvləri ölüb | 1news.az | Xəbərlər
ABŞ-nin yanacaq dolduran təyyarəsi İraqda qəzaya uğrayıb, ekipaj üzvləri ölüb

09:10 - Bu gün
ABŞ ordusunun İraqın qərbində qəzaya uğrayan “KC-135” tipli yanacaq dolduran təyyarəsinin 6 ekipaj üzvünün hamısı həlak olub.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, zədələnmiş bir digər “KC-135” tipli təyyarə isə İsraildə uğurla eniş edib.

Qeyd edə ki, KC-135 əsas hava yanacaqdoldurma təyyarəsidir. Təyyarə tək bir uçuşda 90 tona qədər yanacaq ötürə bilir. Bu nəhəng təyyarənin dəyəri təxminən 25 milyon dollardır.

Pentaqon təyyarənin vurulması ilə bağlı xəbərləri təkzib edib. Məlumata görə İrana qarşı əməliyyatlar zamanı itirilən dördüncü ABŞ təyyarəsidir.

Dünya

ABŞ-nin yanacaq dolduran təyyarəsi İraqda qəzaya uğrayıb, ekipaj üzvləri ölüb

