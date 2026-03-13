 Ceyhun Bayramov pakistanlı həmkarı ilə cari regional təhlükəsizlik vəziyyətini müzakirə edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Siyasət

Ceyhun Bayramov pakistanlı həmkarı ilə cari regional təhlükəsizlik vəziyyətini müzakirə edib

Qafar Ağayev09:06 - Bu gün
Ceyhun Bayramov pakistanlı həmkarı ilə cari regional təhlükəsizlik vəziyyətini müzakirə edib

12 mart tarixində Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla Pakistan İslam Respublikasının Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Məhəmməd İshaq Dar arasında telefon danışığı aparılıb. 

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, nazirlər cari regional təhlükəsizlik vəziyyətini, Yaxın Şərqdə artan hərbi eskalasiyanı, eləcə də ikitərəfli əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər.

Mövcud strateji əməkdaşlıq əlaqələri yüksək qiymətləndirilərək, gələcək təmaslar üzrə planlar nəzərdən keçirilib.

Tərəflər həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.

Paylaş:
122

Aktual

Cəmiyyət

Türkiyədə növbəti İran raketi zərərsizləşdirildi - RƏSMİ

Siyasət

Binəli Yıldırım: Zəngəzur dəhlizinin reallaşması Orta Dəhlizin imkanlarını daha da genişləndirəcək

Siyasət

Muxtar Babayev: Hazıda dövlətlər təhlükəsizliyə diqqət ayırır, iqlim çağırışları geri planda qalır

Siyasət

Mikayıl Cabbarov: Azərbaycan beynəlxalq hüququn pozulmasının nəticələrini yaxşı bilir

Siyasət

Binəli Yıldırım: Zəngəzur dəhlizinin reallaşması Orta Dəhlizin imkanlarını daha da genişləndirəcək

Ceyhun Bayramov BMT-nin Cenevrədəki Ofisinin baş direktoru ilə görüşüb

Comart Otorbayev: Orta Dəhliz Çin və Avropa ticarətinin hərəkətverici qüvvəsidir

Türkiyəli nazir “COP 31”dən danışdı: Azərbaycanın təcrübəsi bizim üçün önəmlidir

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Ceyhun Bayramov TDT-nin Baş katibi ilə İranın Naxçıvana dron hücumlarını müzakirə edib

Şahin Seyidzadə: Azərbaycan dövləti öz təhlükəsizliyini qorumaq üçün bütün zəruri addımları atmağa qadirdir

Ceyhun Bayramov: Azərbaycan İrandan bütün diplomatik heyətini çıxarır

Azərbaycan və Türkiyə XİN rəhbərləri görüşüb

Son xəbərlər

Türkiyədə növbəti İran raketi zərərsizləşdirildi - RƏSMİ

Bu gün, 14:07

Ötən il 64 nəfərə Azərbaycan vətəndaşlığı verilib

Bu gün, 13:47

Binəli Yıldırım: Zəngəzur dəhlizinin reallaşması Orta Dəhlizin imkanlarını daha da genişləndirəcək

Bu gün, 13:35

Gəncədə antik əşyalar oğurlanıb, saxlanılanlar var

Bu gün, 13:28

Ceyhun Bayramov BMT-nin Cenevrədəki Ofisinin baş direktoru ilə görüşüb

Bu gün, 13:09

Comart Otorbayev: Orta Dəhliz Çin və Avropa ticarətinin hərəkətverici qüvvəsidir

Bu gün, 13:03

Deputatdan qanunsuz tikilən ev və obyektlərin özəlləşdirilməsi ilə bağlı təklif

Bu gün, 12:47

Sumqayıtda polis qayda pozan avtobus sürücülərini şöbəyə dəvət edib

Bu gün, 12:34

Yevlaxda iki yaşlı uşaq su kanalına düşərək ölüb

Bu gün, 12:10

Türkiyəli nazir “COP 31”dən danışdı: Azərbaycanın təcrübəsi bizim üçün önəmlidir

Bu gün, 12:03

Muxtar Babayev: Hazıda dövlətlər təhlükəsizliyə diqqət ayırır, iqlim çağırışları geri planda qalır

Bu gün, 11:47

Avtobus zolağında hərəkət edən “Ferrari” saxlanılıb

Bu gün, 11:36

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 10:53

Çin səfiri Azərbaycana təşəkkür etdi

Bu gün, 10:50

Nazir: Orta Dəhliz qlobal inteqrasiyanın hərəkətverici qüvvəsidir

Bu gün, 10:43

Kamaləddin Qafarov: Avropanın enerji təhlükəsizliyində Azərbaycanın rolu xeyli artıb

Bu gün, 10:35

Azərbaycan neftinin qiyməti 105 dolları ötüb

Bu gün, 10:28

Mikayıl Cabbarov: Azərbaycan beynəlxalq hüququn pozulmasının nəticələrini yaxşı bilir

Bu gün, 10:24

Mina və partlamamış hərbi sursatlar probleminə dair birgə qrant müsabiqəsinin nəticələri bəlli olub

Bu gün, 10:12

Çinin xüsusi nümayəndəsi: Güc hələ haqlı olmaq demək deyil

Bu gün, 10:00
Bütün xəbərlər