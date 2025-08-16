 Narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü həbs edilib - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü həbs edilib - VİDEO

16:59 - Bu gün
Narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü həbs edilib - VİDEO

Narkotikin təsiri altında xüsusi səs və sayrışan işıqlardan istifadə edən, dövlət qeydiyyat nişanı olmadan “Opel” markalı avtomobili idarə edən sürücü həbs edilib.

1news.az xəbər verir ki, sürücü nəqliyyat vasitəsinin şüşələrinə qanunla tətbiqinə icazə verilməyən örtüklər də (plyonka) çəkib.

Həmçinin, sürücünün avtomobilinə baxış zamanı əsa formasında xüsusi olaraq hazırlanmış qadağan olunan kəsici-deşici alət olan xəncər də aşkarlanıb.

Nizami Rayon Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşları avtomobili sürücüyə “saxla” işarəsi verilib. Sürücü Vasif Hüseynli polisin qanuni əmrinə tabesizlik göstərərək ərazidən yayınmağa çalışsa da saxlanılıb.

Tibbi müayinə zamanı həmçinin, sürücünün avtomobili narkotik vasitənin təsiri altında idarə etdiyi də müəyyən olunub. Onun barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə protokol tərtib edilərək baxılması üçün məhkəməyə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə V.Hüseynli 20 sutka inzibati qaydada həbs edilib.

Paylaş:
46

Aktual

Rəsmi

Dövlət Sərhəd Xidmətinin bir qrup hərbçiləri təltif edilib - SİYAHI

Siyasət

Andrey Sibiqa Ukraynaya göstərilən humanitar yardımlara görə Azərbaycana təşəkkür edib

Cəmiyyət

Şamaxıda 15 yaşlı yeniyetmə qıza nişan mərasimi keçirilib

Cəmiyyət

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Cəmiyyət

Şəkidə avtomobil ağaca çırpılıb

Şəmkirdə ev yanıb

Narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü həbs edilib - VİDEO

Balakəndə faciə, camış sahibini öldürüb

Redaktorun seçimi

Qiymətlər, Çin avtomobilləri, dəyişən seçimlər, avto kreditlər... – Ekspert avtomobil bazarında vəziyyətdən danışdı

Deputat: Sənədsiz evlərlə bağlı amnistiya gözlənilir

AKTUAL problem: Paytaxtın bəzi yeraltı piyada keçidlərində eskalatorlar illərdir niyə işləmir? - VİDEOREPORTAJ

Rəşad Məciddən azərbaycanlı jurnalistin Trampa sualı ilə bağlı müzakirələrə reaksiya

“Sehrli şamlar” və “Ceyran göbəyi”: Bakını mistik əşyalar dükanları bürüdü - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Ali məktəblərə ixtisas seçimi başlayıb - YENİLƏNİB

QDF Müşahidə Şurasının tərkibində dəyişiklik edilməsi ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirdi

Metroda doğulan körpə və anası xəstəxanadan evə buraxılıb

Qusar rayonunda ana doğuşdan sonra ölüb - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Şəkidə avtomobil ağaca çırpılıb

Bu gün, 18:03

Şəmkirdə ev yanıb

Bu gün, 17:43

Bu gün Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin doğum günüdür

Bu gün, 17:20

Narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü həbs edilib - VİDEO

Bu gün, 16:59

Balakəndə faciə, camış sahibini öldürüb

Bu gün, 16:37

Yazıçı Vidadi Babanlı dünyasını dəyişib

Bu gün, 16:19

Aeroport şosesində zəncirvari yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, ölən və xəsarət alanlar var - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:54

Andrey Sibiqa Ukraynaya göstərilən humanitar yardımlara görə Azərbaycana təşəkkür edib

Bu gün, 15:25

Cəlilabadda 62 yaşlı qadının qətlinin təfərrüatları məlum olub - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:02

Ağsuda narkotik istifadəçisi olan sürücü həbs olunub

Bu gün, 14:39

Bakıda maşının şüşəsini qəsdən sındıran şəxs saxlanıldı - VİDEO

Bu gün, 14:28

DYP hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

Bu gün, 14:12

Bakıda psixoloq estetik əməliyyatın qurbanı olub

Bu gün, 13:55

Şamaxıda 15 yaşlı yeniyetmə qıza nişan mərasimi keçirilib

Bu gün, 13:30

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:25

Dövlət Sərhəd Xidmətinin bir qrup hərbçiləri təltif edilib - SİYAHI

Bu gün, 13:05

DSX-nin hərbçilərinə ali hərbi rütbələr verilib

Bu gün, 12:36

“Universitetə qəbul önəmlidir, amma gənclərimizdən daha vacib deyil” - Ceyhun Məmmədov

Bu gün, 12:30

Azərbaycan Ordusunun aviasiya bölmələri təlim-məşq uçuşları keçirib - VİDEO

Bu gün, 12:25

Bülbülə qəsəbəsində qanunsuz tikili sökülüb - VİDEO

Bu gün, 12:17
Bütün xəbərlər