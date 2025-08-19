 Xocavənddə yanğına səbəb olanlar saxlanılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Xocavənddə yanğına səbəb olanlar saxlanılıb

Qafar Ağayev10:32 - Bu gün
Xocavənddə yanğına səbəb olanlar saxlanılıb

Avqust ayının 18-də Xocavənd rayonunun Qırmızı Bazar ərazisində yerləşən biçilmiş əkin sahəsində yanğın hadisəsi törədən şəxslər polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən olunub.

DİN-in Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan 1news.az-a bildirilib ki, araşdırmalarla yanğını 24 yaşlı Eltun Əliyev və 34 yaşlı Nicat Xubalıyevin ehtiyasızlıqdan törətdiyi məlum olub.

Nəticədə 15 hektar ərazidə quru ot yanıb.

Hər iki şəxs saxlanılaraq barələrində qanunvericiliyə uyğun tədbir görülüb.

Faktla bağlı Xocavənd Rayon Polis Şöbəsində araşdırma aparılır.

Paylaş:
74

Aktual

İqtisadiyyat

Azərbaycanda bu il üzrə iqtisadi artım proqnozu yenilənib

Dünya

Tramp: Qərarları Putin və Zelenski verəcək, ABŞ kənarda qalır

Rəsmi

Azərbaycanda “Qaz təchizatı haqqında” qanun qüvvəyə minib

Cəmiyyət

STM Bakının su təchizatı ilə bağlı keçirdiyi sorğunun nəticələrini AÇIQLADI

Cəmiyyət

Rezidenturaya qəbul olunanların elektron qeydiyyatına başlanılır

Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi prosesinin müddəti uzadılıb

Magistraturaya boş qalan plan yerlərinə 617 nəfər qəbul edilib

Binəqədidə avtobus dayanacağına ziyan vuran şəxs saxlanılıb

Redaktorun seçimi

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Qiymətlər, Çin avtomobilləri, dəyişən seçimlər, avto kreditlər... – Ekspert avtomobil bazarında vəziyyətdən danışdı

Deputat: Sənədsiz evlərlə bağlı amnistiya gözlənilir

AKTUAL problem: Paytaxtın bəzi yeraltı piyada keçidlərində eskalatorlar illərdir niyə işləmir? - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Aeroport şosesində zəncirvari yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, ölən və xəsarət alanlar var - YENİLƏNİB

Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilərə cinayət işi başlanılıb - YENİLƏNİB

Növbəti köç karvanı Ağdərənin Vəngli kəndinə çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Son xəbərlər

Azərbaycan inflyasiya ilə bağlı proqnozunu yeniləyib

Bu gün, 17:51

Rezidenturaya qəbul olunanların elektron qeydiyyatına başlanılır

Bu gün, 17:50

Azərbaycanda bu il üzrə iqtisadi artım proqnozu yenilənib

Bu gün, 17:41

Tramp: Qərarları Putin və Zelenski verəcək, ABŞ kənarda qalır

Bu gün, 17:27

Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi prosesinin müddəti uzadılıb

Bu gün, 17:18

Magistraturaya boş qalan plan yerlərinə 617 nəfər qəbul edilib

Bu gün, 17:00

Binəqədidə avtobus dayanacağına ziyan vuran şəxs saxlanılıb

Bu gün, 16:47

Hərracda 55 nəqliyyat vasitəsi satılıb

Bu gün, 16:22

Qazla əlaqədar yeni sabit aylıq tarif olacaq

Bu gün, 15:49

Quba-Xınalıq yolunda yeni körpünün inşası yekunlaşmaq üzrədir - FOTO

Bu gün, 15:44

Azərbaycanda “Qaz təchizatı haqqında” qanun qüvvəyə minib

Bu gün, 15:38

Kriptovalyuta üzrə əməliyyatlardan gəlirlər vergiyə necə cəlb olunur?

Bu gün, 15:30

Şəmkirdə narkokuryerlik edən şəxslər saxlanılıblar

Bu gün, 14:59

Ceyhun Bayramov Nepalın xarici işlər naziri ilə telefon danışığı aparıb

Bu gün, 14:22

Yol-nəqliyyat hadisəsi baş verdi, svetofor yararsız vəziyyətə düşdü - FOTO

Bu gün, 14:07

Azərbaycan XİN Əfqanıstanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 13:41

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib - XƏRİTƏ

Bu gün, 13:08

Xırdalanda Quşçuluq yaşayış massivində təkər tullantıları yanır

Bu gün, 13:00

Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:43

STM Bakının su təchizatı ilə bağlı keçirdiyi sorğunun nəticələrini AÇIQLADI

Bu gün, 12:31
Bütün xəbərlər