 Bakıda sıxlıq olan yollar açıqlandı - SİYAHI
Cəmiyyət

Bakıda sıxlıq olan yollar açıqlandı - SİYAHI

Qafar Ağayev08:58 - Bu gün
Bakıda sıxlıq olan yollar açıqlandı - SİYAHI

Bakının bir sıra yollarında nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti çətinləşib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

1. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində;

2. Ziya Bünyadov prospekti, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər;

3. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

4. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

5. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

Prezident və birinci xanım “Hacıkənd” istirahət kompleksinin tikintisi ilə tanış olublar

İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Gəncə şəhər stadionunda aparılan tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar

Leyla Abdullayeva Fransanın Bakıdakı yeni səfirini təbrik edib - FOTO

Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək

Vəkillər Kollegiyası tərəfindən 6 vəkilə xəbərdarlıq edilib, 1 vəkilə töhmət verilib

Sumqayıtda su emalı müəssisəsinin fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılıb

İlk altı ayda 31 nəfərə elmi dərəcə və dosent adının verilməsinə imtina edilib

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Qiymətlər, Çin avtomobilləri, dəyişən seçimlər, avto kreditlər... – Ekspert avtomobil bazarında vəziyyətdən danışdı

Deputat: Sənədsiz evlərlə bağlı amnistiya gözlənilir

AKTUAL problem: Paytaxtın bəzi yeraltı piyada keçidlərində eskalatorlar illərdir niyə işləmir? - VİDEOREPORTAJ

Ağdərənin Kolatağ kəndi ilk sakinlərini qarşılayıb - YENİLƏNİB

Yeni avtomobilini seç, kartla ödə və 5% geri al! - FOTO

Xidmət haqqına görə liftə qadağa ola bilməz - Ali Məhkəmədən vacib qərar

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Prezident və birinci xanım “Hacıkənd” istirahət kompleksinin tikintisi ilə tanış olublar

Bu gün, 15:18

Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək

Bu gün, 15:10

İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Gəncə şəhər stadionunda aparılan tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar

Bu gün, 14:41

Vəkillər Kollegiyası tərəfindən 6 vəkilə xəbərdarlıq edilib, 1 vəkilə töhmət verilib

Bu gün, 14:30

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar

Bu gün, 14:24

Sumqayıtda su emalı müəssisəsinin fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılıb

Bu gün, 14:14

İlk altı ayda 31 nəfərə elmi dərəcə və dosent adının verilməsinə imtina edilib

Bu gün, 13:56

BDYPİ ötmə və manevretmə qaydaları ilə bağlı sürücülərə xəbərdarlıq edib

Bu gün, 13:49

Leyla Abdullayeva Fransanın Bakıdakı yeni səfirini təbrik edib - FOTO

Bu gün, 13:38

38 dərəcə isti, yağış, duman - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:49

Azərbaycanın dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərən Banqladeş vətəndaşları saxlanılıb

Bu gün, 12:31

Gənc hərbi pilotlarla təlim-məşq uçuşları keçirilib - VİDEO

Bu gün, 11:59

Paytaxtda 35 min manat dəyərində günəş panellərini oğurlayan şəxs saxlanılıb

Bu gün, 11:48

Düşənbəyə uçan təyyarə Bakıda məcburi eniş etdi

Bu gün, 11:26

“Eurovision 2026” Vyanada keçiriləcək

Bu gün, 11:19

ADY: 7 ayda qatarlar təsərrüfat heyvanları ilə 27 dəfə toqquşub

Bu gün, 10:58

Biləcəridə yanğın təhlükəli obyektin fəaliyyəti dayandırılıb - VİDEO

Bu gün, 10:46

Abşeronda yanğın törədən şəxs müəyyən edilib

Bu gün, 10:42

Hərbi xidmətlə bağlı “mygov” platformasına yeni funksiyalar əlavə olunub

Bu gün, 10:27

Azərbaycanda milli məkan standartları qəbul edilib

Bu gün, 10:26
