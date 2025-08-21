 Müxtəlif ölkələr vaxtilə Ermənistana niyə pulsuz silah verib? - Prezident açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Siyasət

Müxtəlif ölkələr vaxtilə Ermənistana niyə pulsuz silah verib? - Prezident açıqladı

Qafar Ağayev12:50 - Bu gün
Müxtəlif ölkələr vaxtilə Ermənistana niyə pulsuz silah verib? - Prezident açıqladı

Prezident İlham Əliyev avqustun 21-də Kəlbəcər şəhərinin sakinləri ilə görüşdə müxtəlif ölkələr tərəfindən vaxtilə Ermənistana pulsuz silah verilməsinin məqsədini açıqlayıb.

1news.az xəbər verir ki, dövlət başçısı bununla bağlı deyib:

“İkinci Qarabağ müharibəsi və antiterror əməliyyatı nəticəsində məhv etdiyimiz və hərbi qənimət kimi götürdüyümüz Ermənistan ordusuna xaricdən verilən silahların qiyməti təqribən 5-6 milyard dollar dəyərindədir. Təbii ki, Ermənistanın bu qədər silah almaq üçün pulu yox idi. Bütün bu silahlar onlara pulsuz verilirdi, bir məqsədlə ki, işğal davam etsin, bir məqsədlə ki, azərbaycanlılar heç vaxt öz dədə-baba torpaqlarına qayıtmasınlar, bir məqsədlə ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında bu münaqişə sülh yolu ilə həll olunmasın”.

Paylaş:
72

Aktual

Cəmiyyət

Azərbaycanda internetdə baş verən problemin səbəbi açıqlandı

Rəsmi

Prezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər

Cəmiyyət

Ali məktəblərə qəbulun nəticələri nə zaman açıqlanacaq? - DİM-dən AÇIQLAMA

Rəsmi

Prezident və xanımı Ağdərənin Kolatağ kəndində fərdi evlərin və infrastrukturun bərpası sahəsində görülən işlərlə tanış ...

Siyasət

İlham Əliyev: Naxçıvan Muxtar Respublikasında dəmir yolunu tam müasirləşdirəcəyik

Müxtəlif ölkələr vaxtilə Ermənistana niyə pulsuz silah verib? - Prezident açıqladı

Prezident: Kəlbəcər indi dünyanın ən gözəl mənzərəli şəhərlərindən birinə çevrilir

Ceyhun Bayramov ilə Kiprin xarici işlər naziri arasında telefon danışığı olub

Redaktorun seçimi

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Qiymətlər, Çin avtomobilləri, dəyişən seçimlər, avto kreditlər... – Ekspert avtomobil bazarında vəziyyətdən danışdı

Deputat: Sənədsiz evlərlə bağlı amnistiya gözlənilir

AKTUAL problem: Paytaxtın bəzi yeraltı piyada keçidlərində eskalatorlar illərdir niyə işləmir? - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Andrey Sibiqa Ukraynaya göstərilən humanitar yardımlara görə Azərbaycana təşəkkür edib

Leyla Abdullayeva Fransanın Bakıdakı yeni səfirini təbrik edib - FOTO

Müxtəlif ölkələr vaxtilə Ermənistana niyə pulsuz silah verib? - Prezident açıqladı

Azərbaycan XİN Pakistana başsağlığı verib

Son xəbərlər

Azərbaycanda internetdə baş verən problemin səbəbi açıqlandı

Bu gün, 16:54

ETN: Suriyalı tələbələrin Azərbaycanda təhsil alma imkanları araşdırılır

Bu gün, 16:52

“Aztelekom”: İnternet xidmətimizdə hər hansı nasazlıq və ya kəsintilər müşahidə olunmur

Bu gün, 16:39

İmişlidə yararsız və qadağan olunmuş pestisidlər xüsusi poliqona daşınıb

Bu gün, 16:08

BDYPİ moped və motosiklet sürücülərinin ən çox yol verdikləri qayda pozuntularını açıqlayıb

Bu gün, 16:06

Məhkəmə Rəqsanə İsmayılova ilə bağlı qərar verib

Bu gün, 15:40

Kəlbəcərdə də kanat yolu olacaq

Bu gün, 15:22

Pakistanın turizm şirkətlərinin nümayəndələri Azərbaycana səfər edib

Bu gün, 15:15

Kamran Əliyev MDB-yə üzv dövlətlərin Baş Prokurorlarının Əlaqələndirmə Şurasının İcraçı katibini qəbul edib

Bu gün, 15:13

Prezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər

Bu gün, 15:12

Ali məktəblərə qəbulun nəticələri nə zaman açıqlanacaq? - DİM-dən AÇIQLAMA

Bu gün, 14:06

Prezident və xanımı Ağdərənin Kolatağ kəndində fərdi evlərin və infrastrukturun bərpası sahəsində görülən işlərlə tanış olublar

Bu gün, 13:56

Gəncə Dövlət Filarmoniyasının kamera zalının ərazisində qanunsuz tikinti işlərinin qarşısı alınıb

Bu gün, 13:50

Kəlbəcərin Vəng kəndində “Aşağı Vəng”, “Nadirxanlı” və “Çaykənd” kiçik su elektrik stansiyalarının açılışı olub

Bu gün, 13:34

İlham Əliyev: Naxçıvan Muxtar Respublikasında dəmir yolunu tam müasirləşdirəcəyik

Bu gün, 13:24

Hikmət Hacıyev Pakistan səfiri ilə görüşüb

Bu gün, 13:11

“Əminəm ki, siz burada rahat yaşayacaqsınız”

Bu gün, 12:53

Müxtəlif ölkələr vaxtilə Ermənistana niyə pulsuz silah verib? - Prezident açıqladı

Bu gün, 12:50

Sabah hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Bu gün, 12:47

MN: Pirəkəşküldə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Bu gün, 12:43
Bütün xəbərlər