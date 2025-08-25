 Fəxrəddin Manafovdan Mehriban Əliyevaya TƏBRİK: gördüyünüz işlər göz qabağındadır | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Mədəniyyət

Fəxrəddin Manafovdan Mehriban Əliyevaya TƏBRİK: gördüyünüz işlər göz qabağındadır

15:24 - Bu gün
Fəxrəddin Manafovdan Mehriban Əliyevaya TƏBRİK: gördüyünüz işlər göz qabağındadır

26 avqust Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanı doğum günüdür.

1news.az xəbər verir ki, bu münasibətlə Xalq artisti Fəxrəddin Manafov Mehriban Əliyevaya təbrik ünvanlayıb.

“Çox hörmətli, mədəniyyət və incəsənət cameyəmizin sevimlisi - Mehriban xanım!
Yetər ki, adınız çəkilsin... Bu adın, bu işığın qarşısında ətrafa yalnız sevgi, yalnız təbəssüm yayılır.
Rəhbərlik etdiyiniz, Ulu Öndərimizin adını daşıyan qurumda (Heydər Əliyev Fondu) gördüyünüz işlər, göstərdiyiniz qayğı danılmaz və göz qabağındadır. Bu haqda saatlarla danışmaq olar, amma vaxtınızı almaq istəməzdim.
İzin verin, Sizi böyük incəsənət ordusunun sadə bir nümayəndəsi olaraq doğum gününüz münasibətilə təbrik edim... Sizə tükənməyən, sonsuz enerji dolu ömür və can sağlığı arzulayıram... Tanrıdan bir istək, bir arzum, bir diləyim var: Siz incəsənətimizi, mədəniyyətimizi qoruyan mələksiniz. Tanrı işığınızı, qayğınızı, əlinizi bizim incəsənət cameyəmizin üzərindən əsirgəməsin.
Allah Sizə və gözəl ailənizə yar və yardımçı olsun...
Bir daha doğum gününüz mübarək.!” - deyə təbrikdə qeyd olunub.

Paylaş:
74

Aktual

Cəmiyyət

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Siyasət

Ceyhun Bayramov Britaniyanın dövlət naziri ilə görüşüb, siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

Rəsmi

İlham Əliyev Böyük Britaniyanın dövlət nazirini qəbul edib - FOTO

Rəsmi

“Rəqəmsal dövlət maliyyəsi” informasiya sistemi yaradılır

Mədəniyyət

Bu gün Xalq şairi Fikrət Qocanın doğum günüdür

Fəxrəddin Manafovdan Mehriban Əliyevaya TƏBRİK: gördüyünüz işlər göz qabağındadır

Bu gün Xalq artisti Şahmar Ələkbərovun doğum günüdür

Azərbaycanda 1200-dən çox abidəyə məlumat lövhəsi quraşdırılacaq - FOTO

Redaktorun seçimi

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Qiymətlər, Çin avtomobilləri, dəyişən seçimlər, avto kreditlər... – Ekspert avtomobil bazarında vəziyyətdən danışdı

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycanda 1200-dən çox abidəyə məlumat lövhəsi quraşdırılacaq - FOTO

Bu gün Xalq artisti Şahmar Ələkbərovun doğum günüdür

Maestro Niyazinin xatirəsinə həsr olunan konsert keçirilib - FOTO

Fəxrəddin Manafovdan Mehriban Əliyevaya TƏBRİK: gördüyünüz işlər göz qabağındadır

Son xəbərlər

Medianın İnkişafı Agentliyində Rumıniya Respublikasının nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib - FOTO

Bu gün, 17:42

Küləkli hava ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

Bu gün, 17:27

HDQ-də dalğıc kurslarının buraxılış mərasimi keçirilib - VİDEO

Bu gün, 17:05

Ceyhun Bayramov Britaniyanın dövlət naziri ilə görüşüb, siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

Bu gün, 16:54

Bu gün Xalq şairi Fikrət Qocanın doğum günüdür

Bu gün, 16:42

Milli Məclisdə Azərbaycan-Rumıniya parlamentlərarası əməkdaşlığı müzakirə olunub

Bu gün, 16:35

58 ildən sonra bir ilk: Suriya Prezidenti Şara BMT-də çıxış edəcək

Bu gün, 16:16

Azərbaycanda buzlaqların sahəsində azalma, ərimə prosesi sürətlənib - FOTO

Bu gün, 16:15

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Bu gün, 16:08

Ağdərənin bəzi ərazilərində yeni yanğınlar başlayıb

Bu gün, 16:03

Ali məktəblərə boş qalan plan yerlərinin sayı açıqlanıb

Bu gün, 15:52

İşə qəbul müsabiqəsinin müsahibə mərhələsi başlayıb

Bu gün, 15:29

Fəxrəddin Manafovdan Mehriban Əliyevaya TƏBRİK: gördüyünüz işlər göz qabağındadır

Bu gün, 15:24

Cəzaçəkmə müəssisəsinə narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb - FOTO

Bu gün, 14:51

Baş prokuror Laçın, Qubadlı, Cəbrayıl və Kəlbəcər rayonlarında olub

Bu gün, 14:29

Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan, Türkmənistan və Özbəkistan üçtərəfli tərəfdaşlıq mərhələsinə keçir”

Bu gün, 14:19

“Qarabağ” – “Ferentsvaroş” oyununu fransız hakim idarə edəcək

Bu gün, 14:07

Binəqədidə qaz xətti zədələnib, bəzi qəsəbələr qazsız qalıb

Bu gün, 13:29

Deputat: Mehriban Əliyevanın irəli sürdüyü təşəbbüslər Azərbaycan dövlətinin milli gücünü artırıb

Bu gün, 13:04

Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xəttinin layihələndirilməsinin 84 %-i tamamlanıb

Bu gün, 12:51
Bütün xəbərlər