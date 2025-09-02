 Abşeronda süni göldə batan şəxsin meyiti tapılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Abşeronda süni göldə batan şəxsin meyiti tapılıb

17:03 - Bu gün
Abşeronda süni göldə batan şəxsin meyiti tapılıb

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə Abşeron rayonunun Digah qəsəbəsində 1 nəfərin süni sututarında batması barədə məlumat daxil olub.

1news.az FHN-ə istinadən xəbər verir ki, məlumatla əlaqədar Nazirliyin Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidmətinin dalğıc-xilasediciləri axtarışlara cəlb olunublar.

Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində batan şəxsin meyiti sudan çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib

Paylaş:
81

Aktual

Cəmiyyət

Laçın aeroportunda dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsi yaradılacaq

Cəmiyyət

Azərbaycan müdafiə naziri Vyetnamda rəsmi səfərdədir

Rəsmi

Prezident və birinci xanım Çinin Tiencin şəhərindən qatarla paytaxt Pekinə gediblər - FOTO - VİDEO

Cəmiyyət

Milli Məclisin komissiyası: Rusiyada Azərbaycana qarşı kütləvi surətdə informasiya kampaniyasına start verilib

Cəmiyyət

Nəsimi rayonunda çoxmərtəbəli yaşayış binasında baş verən yanğın söndürülüb

Azərbaycan və Braziliya arasında siyasi məsləhətləşmələrin beşinci raundu keçirilib - FOTO

Gədəbəydə dağlıq ərazidə yanğın olub

Hərracda 23 nəqliyyat vasitəsi satılıb

Redaktorun seçimi

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Ağdamın Xıdırlı kəndinə köçən daha 104 ailəyə evlərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB

Azərbaycan media nümayəndələri NATO qərargahında olublar

Bakıdan-Ağdam ilk sərnişin qatarı mənzil başına çatıb - YENİLƏNİB

Külli miqdarda saxta aksiz markası ilə markalanmış alkoqollu içki dövriyyədən çıxarılıb

Son xəbərlər

Nəsimi rayonunda çoxmərtəbəli yaşayış binasında baş verən yanğın söndürülüb

Bu gün, 17:52

Azərbaycan və Braziliya arasında siyasi məsləhətləşmələrin beşinci raundu keçirilib - FOTO

Bu gün, 17:43

Gədəbəydə dağlıq ərazidə yanğın olub

Bu gün, 17:24

Hərracda 23 nəqliyyat vasitəsi satılıb

Bu gün, 17:15

Laçın aeroportunda dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsi yaradılacaq

Bu gün, 17:04

Abşeronda süni göldə batan şəxsin meyiti tapılıb

Bu gün, 17:03

Ələt-Astara magistralının ətrafında yanğın baş verib

Bu gün, 16:44

Abşeronda qadın qətlə yetirilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:57

Silk Way West Airlines şirkətinin üçüncü Boeing 777 yük təyyarəsi Bakıya gəlib

Bu gün, 15:42

akart iki beynəlxalq mükafata layiq görüldü

Bu gün, 15:27

Xankəndidə inşa ediləcək Qarabağ Regional Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsinin binası ilə bağlı detallar açıqlanıb - FOTO

Bu gün, 15:20

Şirvanda avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs edilib

Bu gün, 14:55

Bakıda yaşayış binasında yanğın olub, 12 nəfər təxliyə edilib - VİDEO

Bu gün, 14:23

Azərbaycan müdafiə naziri Vyetnamda rəsmi səfərdədir

Bu gün, 14:11

Vəkillər Kollegiyasının sədri Kembric Universitetinə qəbul olunan vəkillə görüşüb

Bu gün, 13:56

Ermənistandan Azərbaycana keçmək istəyən İraq vətəndaşı saxlanılıb

Bu gün, 13:49

“TikTok”da vətəndaşları qeyri-etik görüntülərlə şantaj edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 13:38

BQXK-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyi sabah bağlanır

Bu gün, 13:15

Bakıda İƏT Mədəniyyət Festivalı keçiriləcək

Bu gün, 13:11

Bakıda əməliyyatla saxlanılan şəxsdən 10 kiloqram narkotik götürülüb

Bu gün, 13:06
Bütün xəbərlər