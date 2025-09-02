Azərbaycanda gənclər üçün ilk psixoloji təhsil platforması təqdim olundu - FOTO - VİDEO
Azərbaycanda gənclərin psixoloji inkişafına yönəlmiş ilk rəqəmsal təhsil platforması – PsixoDərs.az təqdim olunub.
1news.az xəbər verir ki, sayt “Gənclərin Psixologiya Sahəsində Rəqəmsal Maarifləndirmə və İnkişaf Platforması” layihəsi çərçivəsində hazırlanıb.
Ölkəmizdə ilk dəfə həyata keçirilən bu platforma gənclərin psixoloji bilik və bacarıqlarını artırmaq üçün geniş imkanlar yaradır. PsixoDərs.az vasitəsilə gənclər ödənişsiz formada interaktiv dərslərə, təlimlərə və inkişaf resurslarına bir məkanda çıxış əldə edəcəklər. Onlar eyni zamanda psixologiyanın müxtəlif sahələri üzrə peşəkarların mentorluğu ilə elmi məqalələr yazmağı öyrənəcək, tədqiqatlar aparacaq və işlərini beynəlxalq sferada paylaşmaq yollarını öyrənəcəklər.
Layihənin əsas məqsədi gənclər arasında psixoloji savadlılığı artırmaq, maarifləndirməni əlçatan etmək və ödənişsiz resurslar vasitəsilə onların şəxsi və peşəkar inkişafına dəstək olmaqdır.
Layihədə yeni məzun psixoloqlar üçün peşəkar dəstək və inkişaf imkanları da nəzərdə tutulur.
Təqdimat zamanı platformanın əsas bölmələri və gələcək inkişaf planları nümayiş etdirilib. Layihədə fəallıq göstərən gənclərə sertifikatlar və təşəkkürnamələr təqdim olunub.
Layihə, Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi ilə “Addım” Gənclərin İnkişaf Mərkəzi İctimai Birliyi tərəfindən icra olunub. Bakı Dövlət Universiteti, Xəzər Universiteti və Sabah qrupları isə tərəfdaş qismində iştirak ediblər.
Daha ətraflı məlumat üçün:
🌐 www.psixoders.az