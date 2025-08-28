“La Vie en Rose” 40 illik yubileyini üslubla qeyd edir - FOTO - VİDEO
Kanadanın aparıcı qadın alt geyimi, ev geyimi və çimərlik geyimi brendi olan La Vie en Rose qürurla 40 illiyini qeyd edir və La vie en Rose brendini Azərbaycanda Cenomi Group Azerbaijan LLC təmsil edir. Bu yubiley qadınlara özünəinam və rahatlıq bəxş edən dörd onilliyin rəmzidir.
2004-cü ildə Səudiyyə Ərəbistanında ilk beynəlxalq mağazasını açdıqdan sonra La Vie en Rose Yaxın Şərq, Şimali Afrika və Asiyada möhkəm və sürətlə artan inkişafa qədəm qoymuşdur. Brendin xaricdəki uğurları etibarlı tərəfdaşlıqlara və yerli bazarların dərin anlayışına söykənir, eyni zamanda keyfiyyət, qadınlıq və rahatlıq kimi əsas dəyərlərinə sadiq qalır.
Ölkəmizdə biz artıq 13 ildir ki, La Vie en Rose ailəsinin bir parçası olmaqdan fəxr edirik. Bu qlobal yubileyi qeyd edərkən, həmçinin ümumi uğurlarımızı və brendin beynəlxalq inkişafına verdiyimiz töhfəni də qeyd edirik.
“La Vie en Rose tarixində bu əlamətdar hadisəni qeyd etmək üçün saysız-hesabsız səbəblərimiz var”, – deyə La Vie en Rose baş icraçı direktoru Fransua Robej bildirir. – “1985-ci ildə ilk mağazamızın açılışından bəri La Vie en Rose qarşıdakı illərdə dünyanın 500 mağazasına çatmaq yolundadır. Bu möhtəşəm artım komandamızın fədakarlığı və peşəkarlığı sayəsində mümkün olub. Minlərlə əməkdaşımıza davamlı səylərinə görə təşəkkür edirəm. Əminəm ki, biz qarşıdakı illərdə də inkişaf edib yeni uğurları birlikdə qeyd edəcəyik.” deyə o vurğulayıb.
La Vie en Rose beynəlxalq inkişafını sürətləndirir. Hazırda Meksika və Mərkəzi Amerika kimi yeni bazarlarda genişlənmə prosesinə start verilib. Bununla yanaşı, brend mövcud bazarlarda da mövqeyini gücləndirərək etibarlı tərəfdaşlıqlar və yerli bazarlara uyğunlaşdırılmış təşəbbüslərlə fəaliyyətini davam etdirir.
Bu əlamətdar yubileyi qeyd edərkən, La Vie en Rose müasir və dinamik formada qadın mahiyyətini əks etdirmək missiyasına sadiq qalır. Şirkət beynəlxalq tərəfdaşlarla sıx əməkdaşlıqda davam edərək, dayanıqlı inkişaf və yerli bazarlarla istehlakçılara uyğun təşəbbüslərə xüsusi diqqət ayıracaq.
Sizi mağazalarımıza dəvət edirik ki, bu xüsusi yubileyi bizimlə birlikdə qeyd edəsiniz, çünki bu yol sizin dəstəyiniz olmadan mümkün ola bilməzdi.
Gəlin, La Vie en Rose ilə 40 ili birlikdə bayram edək, sevdiyiniz kolleksiyaları yenidən kəşf edin və özünəinam və gözəllik ilhamı bəxş edən bu hekayənin bir parçası olun.
