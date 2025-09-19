 Qazaxıstanda Azərbaycanın lüks turizm imkanları nümayiş olunub | 1news.az | Xəbərlər
Qazaxıstanda Azərbaycanın lüks turizm imkanları nümayiş olunub

Qafar Ağayev17:25 - Bu gün
Dövlət Turizm Agentliyinin Azərbaycan Turizm Bürosu 17-19 sentyabrda Qazaxıstanın Astana və Almatı şəhərlərində keçirilmiş "Luxury Travel Mart" (LTM) tədbirində təmsil olunub.

1news.az agentliyə istinadən xəbər verir ki, tədbir zamanı keçirilən B2B görüşlərində Qazaxıstan və Özbəkistanın 30-dan çox turizm şirkəti və turoperatoru ilə görüşlər keçirilərək əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub, ölkənin lüks turizm potensialı təqdim edilib.

Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycana Qazaxıstandan 69 332, Özbəkistandan 37 718 xarici vətəndaş səfər edib ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 19 % və 28 % çoxdur.

"Azərbaycan Hava Yolları" (AZAL), "Air Astana", "FlyArystan" və "Uzbekistan Airways"in Bakı ilə Almatı, Astana və Daşkənd şəhərləri arasında birbaşa aviareyslər qarşılıqlı ziyarətçi sayının artmasına və ölkələrarası turizm əlaqələrinə töhfə verir.

