Bu günə olan valyuta məzənnələri açıqlandı

09:45 - Bu gün
Bu günə olan valyuta məzənnələri açıqlandı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % azalaraq 1,9942 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,3 % azalaraq 2,0372 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9942

100 Rusiya rublu

2,0372

1 Avstraliya dolları

1,1211

1 Belarus rublu

0,5650

1 Bolqarıstan levi

1,0201

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Korea vonu

0,1220

1 Çexiya kronu

0,0821

1 Çin yuanı

0,2390

1 Danimarka kronu

0,2672

1 Gürcü larisi

0,6232

1 Honq Konq dolları

0,2189

1 Hindistan rupisi

0,0193

1 İngilis funt sterlinqi

2,2883

10 000 İran rialı

0,0295

1 İsveç kronu

0,1804

1 İsveçrə frankı

2,1326

1 İsrail şekeli

0,5082

1 Kanada dolları

1,2320

1 Küveyt dinarı

5,5627

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3141

1 Qətər rialı

0,4664

1 Qırğız somu

0,0195

100 Macarıstan forinti

0,5113

1 Moldova leyi

0,1028

1 Norveç kronu

0,1709

100 Özbək somu

0,0138

100 Pakistan rupisi

0,6000

1 Polşa zlotası

0,4675

1 Rumıniya leyi

0,3928

1 Serbiya dinarı

0,0170

1 Sinqapur dolları

1,3229

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4533

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3329

Türk lirəsi

0,0411

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0411

Yapon yeni

1,1464

Yeni Zelandiya dolları

0,9961

Qızıl

6276,5615

Gümüş

74,0131

Platin

2408,1435

Palladium

1977,6950

32

