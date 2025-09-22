Bu günə olan valyuta məzənnələri açıqlandı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % azalaraq 1,9942 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,3 % azalaraq 2,0372 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9942
|
100 Rusiya rublu
|
2,0372
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1211
|
1 Belarus rublu
|
0,5650
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0201
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Korea vonu
|
0,1220
|
1 Çexiya kronu
|
0,0821
|
1 Çin yuanı
|
0,2390
|
1 Danimarka kronu
|
0,2672
|
1 Gürcü larisi
|
0,6232
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2189
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0193
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2883
|
10 000 İran rialı
|
0,0295
|
1 İsveç kronu
|
0,1804
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1326
|
1 İsrail şekeli
|
0,5082
|
1 Kanada dolları
|
1,2320
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5627
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3141
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5113
|
1 Moldova leyi
|
0,1028
|
1 Norveç kronu
|
0,1709
|
100 Özbək somu
|
0,0138
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6000
|
1 Polşa zlotası
|
0,4675
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3928
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0170
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3229
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3329
|
Türk lirəsi
|
0,0411
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0411
|
Yapon yeni
|
1,1464
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9961
|
Qızıl
|
6276,5615
|
Gümüş
|
74,0131
|
Platin
|
2408,1435
|
Palladium
|
1977,6950