“761 min manata yaxın tələbə krediti bağışlanıb”
“Kreditlərin verilmə qaydasına əsasən normativ təhsil müddətində akademik göstəriciləri yüksək olan məzunların kredit vəsaitlərinin müəyyən hissəsi dövlət tərəfindən bağışlanır”.
1news.az xəbər verir ki, bunu Təhsil Tələbə Krediti Fondunun İdarə Heyətinin sədri Bəhruz Əzimov Fondun 4 illik fəaliyyətinə dair hesabat tədbirində deyib.
“Bu baxımdan, ümumi orta müvəffəqiyyət göstəriciləri yüksək olan məzunlara 681 Sosial TTK müqaviləsi üzrə 50% və 1 679 Standart TTK müqaviləsi üzrə 25% güzəştlər tətbiq olunub, ümumilikdə 761min manata yaxın kredit vəsaiti bağışlanıb”.
