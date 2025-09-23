Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib - YENİLƏNİB
Əmtəə bazarlarında qızılın bir troya unsiyası (31,1 qram) üzrə fyuçerslərin qiyməti 3 800 ABŞ dollarını ötərək tarixi maksimumunu yeniləyib.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Nyu-Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın bir troya unsiyası üzrə dekabr fyuçerslərinin qiyməti 0,69% artaraq 3 801,2ABŞ dollarına bərabər olub.
09:10
COMEX-də gümüşün bir unsiyası üzrə dekabr fyuçerslərinin qiyməti isə 0,23% azalaraq 44,23 ABŞ dolları olub.