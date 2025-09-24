Azərbaycan və Pakistan XİN başçıları tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsini müzakirə ediblər
Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Pakistan baş nazirinin müavini və xarici işlər naziri Məhəmməd İshaq Darla tərəfdaşlığın BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində Nyu-Yorkda görüşüb.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Pakistan XİN başçısı "X"də yazıb.
Görüş çərçivəsində tərəflər Pakistan və Azərbaycan tərəfdaşlığını gücləndirməyə və dərinləşdirməyə sadiq qaldıqlarını bildiriblər.
