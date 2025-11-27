 Abşeronda avtomobil aşıb, ölən var - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Abşeronda avtomobil aşıb, ölən var - VİDEO

Qafar Ağayev10:28 - Bu gün
Abşeronda avtomobil aşıb, ölən var - VİDEO

Abşeron rayonunda, Məmmədli–Fatmayı yolunda yol qəzası baş verib.

DİN-in Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən 1news.az-a verilən xəbərə görə, hadisə noyabrın 26-da baş verib.

“Chevrolet” markalı avtomobilin sürücüsü E. Ələsgərov dünyasını dəyişib. İlkin ehtimala görə, faciəyə sürücünün sürət həddini açması və əks zolağa çıxması səbəb olub.

"Sürücülər, xahiş edirik — sükan arxasında tələsməyin, risk etməyin, həyatınızı təhlükəyə atmayın. Sürət cəmi bir neçə saniyənin qənaəti, amma bir ömrün itkisi ola bilər. Yollarda məsuliyyətli olaq!", BDYPİ-dən bildirilib.

Paylaş:
64

Aktual

İqtisadiyyat

Bakıda Azərbaycan–İordaniya Hökumətlərarası Komissiyasının 4-cü iclası keçirilir

Cəmiyyət

Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

Cəmiyyət

Kəlbəcərdə daha 27 ailəyə mənzillərinin açarları təqdim edilib - FOTO - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

“Gabala Hospitality Group” növbəti ənənəvi illik ağacəkmə aksiyasını gerçəkləşdirdi - FOTO - VİDEO

Cəmiyyət

Ombudsman: İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizin minalardan təmizlənməsi biznes fəaliyyətinin bərpası üçün vacibdir

Kəngərli və Ordubadda hərbi sursatlar tapılıb - VİDEO

Əməliyyat keçirildi, 62 kq narkotik aşkarlandı

Abşeronda avtomobil aşıb, ölən var - VİDEO

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

Leyla Əliyeva və Alena Əliyeva Lənkəran Dövlət Universitetinin nəzdində yaradılmış Baytarlıq Klinikası ilə tanış olublar - FOTO

Üç nəfərin ölümü ilə nəticələnən yanğın hadisəsinə dair cinayət işi başlanıb

Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva Lənkəranda fermer təsərrüfatı ilə tanış olublar - FOTO

Samuxda heyvanla rəhmsiz davranan çoban məsuliyyətə cəlb edilib

Son xəbərlər

Bakıda Azərbaycan–İordaniya Hökumətlərarası Komissiyasının 4-cü iclası keçirilir

Bu gün, 11:57

Ombudsman: İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizin minalardan təmizlənməsi biznes fəaliyyətinin bərpası üçün vacibdir

Bu gün, 11:40

Kəngərli və Ordubadda hərbi sursatlar tapılıb - VİDEO

Bu gün, 11:16

Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

Bu gün, 11:12

Əməliyyat keçirildi, 62 kq narkotik aşkarlandı

Bu gün, 10:54

Abşeronda avtomobil aşıb, ölən var - VİDEO

Bu gün, 10:28

Nazir: Türk Dövlətləri arasında tibb təhsili və səhiyyə əməkdaşlığı güclənir

Bu gün, 10:07

Azərbaycan neftinin qiyməti 65 dolları ötüb

Bu gün, 10:00

Ceyhun Bayramov Romada İtaliya rəsmiləri ilə şam yeməyinə qatılıb

Bu gün, 09:47

“Kanal 13” internet televiziyasının rəhbəri Əziz Orucov azadlığa buraxılıb

Bu gün, 09:34

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:16

Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

Bu gün, 09:07

Bakının bəzi yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur

Bu gün, 09:05

Sənaye məhəlləsinin rezidentinin qeydiyyat şəhadətnaməsinin verilməsinə görə rüsum tutulacaq

26 / 11 / 2025, 17:53

Bakıda avtomobili bilərəkdən nömrəsiz idarə edən sürücü həbs edilib

26 / 11 / 2025, 17:49

Ölkə üzrə 14 heyvan bazarında rekonstruksiya işləri davam edir - VİDEO

26 / 11 / 2025, 17:47

PA-nın Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində dekabr ayı üçün qəbul cədvəli açıqlanıb

26 / 11 / 2025, 17:27

Paytaxtın bu ərazisi piyadaların hərəkəti üçün bağlanacaq - AAYDA

26 / 11 / 2025, 17:20

Heydər Əliyev prospektində avtomobildə yanğın söndürülüb - FOTO - YENİLƏNİB

26 / 11 / 2025, 17:10

Bakıda MDB Dəmiryol Nəqliyyatı Şurasının 83-cü iclası keçirilib

26 / 11 / 2025, 17:02
Bütün xəbərlər