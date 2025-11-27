Abşeronda avtomobil aşıb, ölən var - VİDEO
Abşeron rayonunda, Məmmədli–Fatmayı yolunda yol qəzası baş verib.
DİN-in Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən 1news.az-a verilən xəbərə görə, hadisə noyabrın 26-da baş verib.
“Chevrolet” markalı avtomobilin sürücüsü E. Ələsgərov dünyasını dəyişib. İlkin ehtimala görə, faciəyə sürücünün sürət həddini açması və əks zolağa çıxması səbəb olub.
"Sürücülər, xahiş edirik — sükan arxasında tələsməyin, risk etməyin, həyatınızı təhlükəyə atmayın. Sürət cəmi bir neçə saniyənin qənaəti, amma bir ömrün itkisi ola bilər. Yollarda məsuliyyətli olaq!", BDYPİ-dən bildirilib.
