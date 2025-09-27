 Türkiyə XİN Anım Günü ilə bağlı paylaşım edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Siyasət

Türkiyə XİN Anım Günü ilə bağlı paylaşım edib

11:49 - Bu gün
Türkiyə XİN Anım Günü ilə bağlı paylaşım edib

Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) 27 sentyabr - Anım Günü ilə bağlı paylaşım edib.

1news.az xəbər verir ki, qurumun rəsmi "X" hesabındakı paylaşımda deyilir:

"Qarabağ uğrunda canlarından keçmiş qəhrəman Azərbaycan övladlarını rəhmət və ehtiramla yad edirik. İnanırıq ki, davamlı sülhə doğru atılan tarixi addımlar bölgəmizdə bu fədakarlıqların irsi üzərində qurulmuş sülh və rifahı təmin edəcəkdir. "Bir millət, iki dövlət" devizi ilə şəhidlərimizin müqəddəs irsi hər zaman qəlbimizdə yaşayacaqdır".

Paylaş:
38

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Yevlax Olimpiya İdman Kompleksinin açılışında iştirak edib - FOTO

Siyasət

Xarici İşlər Nazirliyi Anım Günü ilə əlaqədar videoçarx paylaşıb

Rəsmi

Dövlət Başçısının ABŞ-a işgüzar səfəri başa çatıb

Rəsmi

Mehriban Əliyeva Anım Günü ilə bağlı paylaşım edib

Siyasət

Türkiyə XİN Anım Günü ilə bağlı paylaşım edib

Xarici İşlər Nazirliyi Anım Günü ilə əlaqədar videoçarx paylaşıb

Niderlandda 27 sentyabr – Anım Günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib

Azərbaycan XİN Anım Günü ilə bağlı bəyanat yayıb

Redaktorun seçimi

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

Sizin üçün xəbərlər

Birinci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində plenar sessiya keçirilib

Azərbaycan və Maldiv adi pasportlara malik şəxsləri vizadan qarşılıqlı azad edib

Zakir İbrahimov: Strateji layihə ölkəmizin ÜDM-nə ildə təxminən 694 milyon ABŞ dolları həcmində töhfə verəcək

Emin Hüseynov: Noyabrda Ağdam şəhərinə ilk köç planlaşdırılır

Son xəbərlər

Yağışlı havaya görə Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi bərpa edilərək əvvəlki vəziyyətinə qaytarılıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:23

İlham Əliyev Yevlax Olimpiya İdman Kompleksinin açılışında iştirak edib - FOTO

Bu gün, 12:08

Azərbaycanda şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib

Bu gün, 12:01

Məzahir Əfəndiyev: 27 sentyabr – Anım Günü Azərbaycan xalqının yaddaşında əbədi olaraq qalacaq

Bu gün, 12:00

Türkiyə XİN Anım Günü ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 11:49

Xarici İşlər Nazirliyi Anım Günü ilə əlaqədar videoçarx paylaşıb

Bu gün, 11:34

Niderlandda 27 sentyabr – Anım Günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib

Bu gün, 11:28

Abşeronda anbarda güclü yanğın məhdudlaşdırılıb

Bu gün, 11:09

Dövlət Başçısının ABŞ-a işgüzar səfəri başa çatıb

Bu gün, 11:05

Kamaləddin Qafarov: “2020-ci ildə başladığımız Vətən müharibəsi tarixi zərurət idi”

Bu gün, 10:51

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş bahalaşıb

Bu gün, 10:42

Yağıntılı və küləkli hava şəraiti müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 10:31

27 Sentyabr – Anım Günü: Milli Birlik və Ədalətin Təntənəsi

Bu gün, 10:20

Mehriban Əliyeva Anım Günü ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 10:18

Azərbaycan XİN Anım Günü ilə bağlı bəyanat yayıb

Bu gün, 10:13

İlham Əliyev Anım Günü ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 10:06

Bu gün 44 günlük Vətən müharibəsinin başlamasından 5 il ötür

Bu gün, 10:00

Rəhman Hacıyev BDU-da 27 sentyabr – Anım Gününə həsr olunmuş tədbirdə iştirak etdi

26 / 09 / 2025, 18:27

Marketdə saxta alkoqollu içkilər aşkarlanıb

26 / 09 / 2025, 17:46

Azərbaycan tenişçiləri III MDB Oyunlarının finalında - FOTO

26 / 09 / 2025, 17:34
Bütün xəbərlər