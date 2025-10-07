 Mərkəzi Bank: İlin birinci yarısında Azərbaycan banklarında unikal əməliyyatçıların sayı artıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
İqtisadiyyat

Mərkəzi Bank: İlin birinci yarısında Azərbaycan banklarında unikal əməliyyatçıların sayı artıb

Qafar Ağayev10:56 - Bu gün
Mərkəzi Bank: İlin birinci yarısında Azərbaycan banklarında unikal əməliyyatçıların sayı artıb

2025-ci ilin I yarısında Azərbaycan banklarında müddətli unikal əmanətçilərin sayı 11,7 % artaraq 168 min nəfəri keçib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə, Azərbaycan Mərkəzi Bankının Maliyyə sabitliyi departamentinin direktoru Ataxan Həsənov Maliyyə Sabitliyi Hesabatının təqdimatında deyib.

O, deyib ki, bu rəqəm ötən ildən başlayaraq əhəmiyyətli artım nümayiş etdirib, nəticədə sektorun maliyyə-prudensial tələblərini üstələyib.

Paylaş:
90

Aktual

Siyasət

İlham Əliyev Qəbələdə TDT Dövlət Başçıları Şurasının Zirvə Görüşündə çıxış edib - YENİLƏNİB

Rəsmi

İlham Əliyev Qəbələdə Türkmənistan Xalq Məsləhətinin Sədri ilə görüşüb

Siyasət

Qəbələdə TDT-nin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının toplantısı keçirilir

Rəsmi

İlham Əliyev Qəbələdə Ersin Tatarla görüşüb

İqtisadiyyat

Bakı Dairəvi yolunun köməkçi hissəsində təmir işləri aparılır - FOTO

Azərbaycanın maliyyə sektorunun aktivləri artaraq 60 milyard manat olub

Mərkəzi Bank: İlin birinci yarısında Azərbaycan banklarında unikal əməliyyatçıların sayı artıb

Əmtəə bazarlarında qızıl 4 000 dollara yaxın səviyyədə ticarət olunur

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

AMB oktyabrın ilk gününə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 4000 dollara yaxınlaşıb

“TransLogistica Kazakhstan 2025” sərgisində Azərbaycanın tranzit potensialı təqdim olunub

Nazir: Sahibkarların rəqabət qabiliyyəti artıb

Son xəbərlər

DİN III MDB Oyunlarında sutkalıq xidmət tətbiq edib

Bu gün, 16:41

Göygöldə ilk dəfə “Brendi–Konyak Günü” keçirildi - FOTO

Bu gün, 16:23

Füzulidə Türkmənistan tərəfindən inşa olunacaq məscidin təməlqoyma mərasimi oldu

Bu gün, 16:14

Bakıda Azərbaycan və Gürcüstan hərbi mütəxəssisləri görüşüb

Bu gün, 15:59

Milli Məclisin 10 oktyabrda keçiriləcək iclasında 14 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Bu gün, 15:56

Baş Dövlət Yol Polisi piyadalara müraciət edib

Bu gün, 15:36

Viktor Orban: Biz bu gün Qəbələdə ümumi dəyərlərimizin, ortaq irsimizin və güclü birliyin təntənəsini görürük

Bu gün, 15:03

Azərbaycanda əmək sahəsinə aid yeni dövlət standartları qəbul edilib

Bu gün, 14:41

Bakı Dairəvi yolunun köməkçi hissəsində təmir işləri aparılır - FOTO

Bu gün, 14:33

İlham Əliyev I Türkoloji Qurultayın 100 illik yubileyinin təntənəli şəkildə keçirilməsini təklif edib

Bu gün, 14:12

Məşqçi: Bu uğur Azərbaycan atçılığı üçün böyük nəticədir

Bu gün, 13:55

İlham Əliyev Qəbələdə TDT Dövlət Başçıları Şurasının Zirvə Görüşündə çıxış edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:46

“Ortaq tarixi və etnik köklərimiz, dillərimiz bizi bir ailə kimi birləşdirir”

Bu gün, 13:37

Dövlət başçısı: Azərbaycan Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin fəal iştirakçısıdır

Bu gün, 13:35

Prezident: Türk dövlətlərinin vahid güc mərkəzi kimi çıxış etməsi olduqca vacibdir

Bu gün, 13:33

İlham Əliyev: Bu gün Türk Dövlətləri Təşkilatı ciddi geosiyasi mərkəzlərdən biri kimi formalaşır

Bu gün, 13:23

ƏÜO-da hərbi vəzifəlilərlə növbəti təlim toplanışı keçirilib - VİDEO

Bu gün, 13:18

Bankçılıqda yeni dövr: bütün hesab məlumatları eyni tətbiqdə!

Bu gün, 13:14

29 dərəcə isti, yağış, duman - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 13:08

Kapital Bank “Arzumuz var!” təqaüd proqramı ilə gənc qızların təhsilinə dəstək göstərir

Bu gün, 12:49
Bütün xəbərlər