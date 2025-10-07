Mərkəzi Bank: İlin birinci yarısında Azərbaycan banklarında unikal əməliyyatçıların sayı artıb
2025-ci ilin I yarısında Azərbaycan banklarında müddətli unikal əmanətçilərin sayı 11,7 % artaraq 168 min nəfəri keçib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə, Azərbaycan Mərkəzi Bankının Maliyyə sabitliyi departamentinin direktoru Ataxan Həsənov Maliyyə Sabitliyi Hesabatının təqdimatında deyib.
O, deyib ki, bu rəqəm ötən ildən başlayaraq əhəmiyyətli artım nümayiş etdirib, nəticədə sektorun maliyyə-prudensial tələblərini üstələyib.
