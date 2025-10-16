 Prezident Avropa İttifaqının ölkəmizdəki nümayəndəliyinin yeni təyin olunmuş rəhbərinin etimadnaməsini qəbul edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Rəsmi

Prezident Avropa İttifaqının ölkəmizdəki nümayəndəliyinin yeni təyin olunmuş rəhbərinin etimadnaməsini qəbul edib

13:50 - Bu gün
Prezident Avropa İttifaqının ölkəmizdəki nümayəndəliyinin yeni təyin olunmuş rəhbərinin etimadnaməsini qəbul edib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 16-da Avropa İttifaqının ölkəmizdəki nümayəndəliyinin yeni təyin olunmuş rəhbəri Mariyana Kuyundziçin etimadnaməsini qəbul edib.

1news.az xəbər verir ki, Mariyana Kuyundziç etimadnaməsini Prezident İlham Əliyevə təqdim etdi.

Dövlətimizin başçısı Tirana və Kopenhagendə Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Koşta və Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula Fon der Lyayen ilə görüşlərini məmnunluqla xatırlayaraq, həmin görüşlər əsnasında əməkdaşlığımızın inkişaf perspektivlərinə dair ətraflı müzakirələrin aparıldığını bildirdi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında əlaqələrin son dinamikasını vurğulayaraq, bir il ərzində Avropa İttifaqının 3 komissarının Azərbaycana səfərinə toxundu.

Mariyana Kuyundziç Vaşinqtonda ABŞ Prezidenti Donald Trampın şahidliyi ilə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh gündəliyinin irəli aparılması istiqamətində əldə edilmiş nailiyyətlər münasibətilə təbriklərini çatdırdı. Azərbaycanın fəal regional diplomatiya siyasəti yürütdüyünü deyən Avropa İttifaqının ölkəmizdəki nümayəndəliyinin yeni rəhbəri Mariyana Kuyundziç Prezident İlham Əliyevin son dövrlərdəki səfərlərinin və iştirak etdiyi beynəlxalq Zirvə toplantılarının bunun bariz nümunəsi olduğunu vurğuladı.

O, Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında münasibətlərin daha da inkişafı üçün əlverişli imkanların olduğunu deyərək, enerji, nəqliyyat sahələrində uğurlu əməkdaşlığa toxundu, Avropa İttifaqının regional nəqliyyat bağlantılarının yaradılması layihələrini yaxından dəstəklədiyini qeyd etdi.

Mariyana Kuyundziç Avropa İttifaqının ərazilərin minalardan təmizlənməsi sahəsində Azərbaycana dəstəyini davam etdirəcəyini bildirdi.

Görüşdə Azərbaycan-Avropa İttifaqı əlaqələrinin perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparıldı.

Paylaş:
97

Aktual

Rəsmi

Azərbaycan Prezidenti Fransanın yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - FOTO

Cəmiyyət

Bakıda Zəfər Gününə həsr olunmuş hərbi parad keçiriləcək

Rəsmi

Prezident Avropa İttifaqının ölkəmizdəki nümayəndəliyinin yeni təyin olunmuş rəhbərinin etimadnaməsini qəbul edib

Rəsmi

İlham Əliyev Misirin yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - FOTO

Rəsmi

Azərbaycan Prezidenti Fransanın yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - FOTO

Prezident Avropa İttifaqının ölkəmizdəki nümayəndəliyinin yeni təyin olunmuş rəhbərinin etimadnaməsini qəbul edib

İlham Əliyev Misirin yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - FOTO

İlham Əliyev Niderlandın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

İlham Əliyev Düşənbədə MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə iclasında iştirak edir

Prezident İİB ilə Anlaşma Memorandumunu təsdiq edib

Dövlət Başçısı Kiqali Düzəlişini təsdiqləyib

Sevil Əliyeva “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib

Son xəbərlər

“ADV Production”nun icraçı direktoru : "Köhnə tipli reklam qurğularının istifadəsi dövrü başa çatdı"

Bu gün, 19:56

Magistral yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Bu gün, 17:46

Azərbaycan və Çin həkimləri tarixi əməliyyat keçiriblər - FOTO

Bu gün, 17:37

Hava meteohəssas insanlar üçün əlverişsizdir

Bu gün, 17:04

Neftçalada qanunsuz ov edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 16:41

Azərbaycan Prezidenti Fransanın yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 16:01

Holcim Azərbaycan “yaşıl məhsullarını” beynəlxalq inşaat sərgisində təqdim edir - FOTO

Bu gün, 15:33

Bakıda Zəfər Gününə həsr olunmuş hərbi parad keçiriləcək

Bu gün, 15:23

Tovuzda 29 yaşlı qadın qətlə yetirilib, əri şübhəli bilinir - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:17

Ramiz Quliyev II Fəxri xiyabanda dəfn edilib

Bu gün, 15:02

“Yabancı damat” serialının “Memik Dədə”si ölüb

Bu gün, 14:47

Prezident Avropa İttifaqının ölkəmizdəki nümayəndəliyinin yeni təyin olunmuş rəhbərinin etimadnaməsini qəbul edib

Bu gün, 13:50

İlham Əliyev Misirin yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 13:12

Yağış yağacaq - PROQNOZ

Bu gün, 12:42

Sabirabad sakini itkin düşüb

Bu gün, 12:39

İlham Əliyev Niderlandın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib

Bu gün, 12:16

“Ad günü” filminin qəhrəmanları 48 ildən sonra görüşüblər - FOTO

Bu gün, 12:13

Dövlət Başçısı BMT-nin Məskunlaşma Proqramının icraçı direktorunu qəbul edib

Bu gün, 12:11

Prezident və Birinci vitse-prezident Xalq artisti Ramiz Quliyevlə vida mərasiminə əklil göndərib

Bu gün, 11:43

Həbs olunmuş şəxsin Masallıda gizlətdiyi silah tapılıb

Bu gün, 11:18
Bütün xəbərlər