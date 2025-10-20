 Statistika sahəsində çalışan işçilər təltif edilib - SƏRƏNCAM | 1news.az | Xəbərlər
Statistika sahəsində çalışan işçilər təltif edilib - SƏRƏNCAM

12:02 - Bu gün
Azərbaycanda statistika sahəsində çalışan işçilər təltif edilib.

1news.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

Sərəncamla ölkədə statistika işinin təşkilində səmərəli fəaliyyətlərinə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:

3-cü dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə

Məmmədov Vahab Feyruz oğlu

"Tərəqqi" medalı ilə

Bağırov Hüseyn Fərəməz oğlu

"Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı ilə

Aşurov Abdulkərim Şafi oğlu

Babayev Nazim Kazım oğlu

Əcəlov Toğrul Rafiq oğlu

Əliyev Rauf Ağaxan oğlu

Qafarov Heydər Zülməkan oğlu

Qəhrəmanov Əyyub Məcid oğlu

Quliyeva Səbinə Əliqulu qızı

Tahirov Fərnad Tahir oğlu.

