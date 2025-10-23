 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:07 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

1news.az-ın məlumatına görə, oktyabrın 23-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0405 manat təşkil edib. Rusiyanın 100 rublu 2,0922 manatadək bahalaşıb, avro isə 1.9717 manata kimi ucuzlaşıb.

1 ABŞ dolları USD 1,7
1 Avro EUR 1,9717
1 Avstraliya dolları AUD 1,1025
1 Belarus rublu BYN 0,5594
1 Bolqarıstan levi BGN 1,0081
1 BƏƏ dirhəmi AED 0,4628
100 Cənubi Koreya vonu KRW 0,1181
1 Çexiya kronu CZK 0,0811
1 Çin yuanı CNY 0,2386
1 Danimarka kronu DKK 0,264
1 Gürcüstan larisi GEL 0,6271
1 Honq Konq dolları HKD 0,2187
1 Hindistan rupisi INR 0,0193
1 Britaniya funt sterlinqi GBP 2,2675
1 İsveç kronu SEK 0,1804
1 İsveçrə frankı CHF 2,1323
1 İsrail şekeli ILS 0,5141
1 Kanada dolları CAD 1,2144
1 Küveyt dinarı KWD 5,5451
100 Qazaxıstan tengəsi KZT 0,3156
1 Qətər Realı QAR 0,4664
1 Qırğızıstan somu KGS 0,0195
100 Macarıstan forinti HUF 0,5061
1 Moldova leyi MDL 0,1002
1 Norveç kronu NOK 0,1697
100 Özbəkistan somu UZS 0,0141
100 Pakistan rupisi PKR 0,6012
1 Polşa zlotısı PLN 0,4656
1 Rumıniya leyi RON 0,3879
100 Rusiya rublu RUB 2,0922
1 Serbiya dinarı RSD 0,0168
1 Sinqapur dolları SGD 1,3083
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı SAR 0,4533
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) xdr 2,3148
1 Türkiyə lirəsi TRY 0,0405
1 Türkmənistan manatı TMT 0,4857
1 Ukrayna qrivnası UAH 0,0407
100 Yaponiya yeni JPY 1,1154
1 Yeni Zelandiya dolları NZD 0,9742
1 Qızıl XAU 6954,046
1 Gümüş XAG 82,5128
1 Platin XPT 2729,265
1 Palladium XPD 2437,452
