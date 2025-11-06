 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:13 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % artaraq 1,9561 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,4 % azalaraq 2,0897 manat təşkil edib.

Kod Kurs
USD 1,7
EUR 1,9561
AUD 1,1073
BYN 0,5699
BGN 1,0001
AED 0,4629
KRW 0,1175
CZK 0,0802
CNY 0,2386
DKK 0,262
GEL 0,6293
HKD 0,2187
INR 0,0192
GBP 2,2206
SEK 0,1779
CHF 2,1005
ILS 0,5222
CAD 1,2054
KWD 5,5317
KZT 0,3238
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,5057
MDL 0,0998
NOK 0,1666
UZS 0,0142
PKR 0,6039
PLN 0,4596
RON 0,3847
RUB 2,0897
RSD 0,0167
SGD 1,3021
SAR 0,4533
xdr 2,303
TRY 0,0404
TMT 0,4857
UAH 0,0404
JPY 1,1041
NZD 0,9631
XAU 6781,028
XAG 82,0633
XPT 2654,023
XPD 2428,059
