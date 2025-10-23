 Daha bir məktəb direktoru işdən azad edilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Daha bir məktəb direktoru işdən azad edilib

Qafar Ağayev12:05 - Bu gün
Daha bir məktəb direktoru işdən azad edilib

Daxil olmuş vətəndaş müraciəti əsasında Biləsuvar rayonu Amankənd kənd ümumi orta ümumtəhsil məktəbində araşdırma aparılıb. Araşdırma nəticəsində məktəbin direktoru Anar İmanovun əmək funksiyasını və əmək müqaviləsi üzrə öhdəliklərini düzgün yerinə yetirmədiyi, təhsilverənlərin etik davranış qaydalarını, eyni zamanda mövcud təlimatların tələblərini pozduğu, bununla yanaşı, təhsil müəssisəsində təlim-tərbiyə prosesinin, əmək və icra intizamınin pozulduğu aşkar edilib.

1news.az xəbər verir ki, Aşkar edilmiş nöqsanlara görə, Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Eşqi Bağırovun əmrinə əsasən, adıçəkilən məktəbin direktoru Anar İmanov ilə bağlanmış əmək müqaviləsi Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 70-ci maddəsinin “ç” bəndinə əsasən ləğv edilib.

Paylaş:
81

Aktual

Müsahibə

“Bu, son 30 ildə fərqli formatda keçirilən ilk görüş idi” – İrəvan görüşündən gələn baş redaktor ilə MÜSAHİBƏ

Cəmiyyət

Xocalının Təzəbinə kəndinə yola salınan köç ünvanına çatıb

Cəmiyyət

Tələbənin dabaq xəstəliyinə yoluxması ilə bağlı yayılan məlumatlar həqiqətə uyğun deyil - Nazirlik

Rəsmi

İlham Əliyev Macarıstanın Baş nazirini təbrik edib

Cəmiyyət

Daha 4 ünvanda minib-düşmə yeri yaradılıb - FOTO

Altı Azərbaycan vətəndaşı Suriyadan ölkəyə gətirilib

Xocalının Təzəbinə kəndinə yola salınan köç ünvanına çatıb

Şəmkirdə maskalı şəxs ev sahibinə xəsarət yetirərək pulunu ələ keçirib

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

“ADV Production”nun icraçı direktoru : "Köhnə tipli reklam qurğularının istifadəsi dövrü başa çatdı"

Bakıda idman zalında 35 yaşlı kişi insult keçirərək ölüb

Azərbaycanda metro istifadəçilərinin sayı azalıb

Yuxarı Şirvan kanalında bir nəfər batıb

Son xəbərlər

“Bu, son 30 ildə fərqli formatda keçirilən ilk görüş idi” – İrəvan görüşündən gələn baş redaktor ilə MÜSAHİBƏ

Bu gün, 15:07

Daha 4 ünvanda minib-düşmə yeri yaradılıb - FOTO

Bu gün, 14:51

Altı Azərbaycan vətəndaşı Suriyadan ölkəyə gətirilib

Bu gün, 14:08

Xocalının Təzəbinə kəndinə yola salınan köç ünvanına çatıb

Bu gün, 13:05

Şəmkirdə maskalı şəxs ev sahibinə xəsarət yetirərək pulunu ələ keçirib

Bu gün, 12:51

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:33

“Play10” – Azərbaycanın ən böyük əyləncə parkları şəbəkəsi yeni abunəlik xidmətini təqdim edir

Bu gün, 12:16

Daha bir məktəb direktoru işdən azad edilib

Bu gün, 12:05

Tələbənin dabaq xəstəliyinə yoluxması ilə bağlı yayılan məlumatlar həqiqətə uyğun deyil - Nazirlik

Bu gün, 11:47

Deputat: Azərbaycan-Ermənistan dialoqu sülhə real töhfə verə bilər

Bu gün, 11:32

Oğuzda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olunub

Bu gün, 11:24

İlham Əliyev Macarıstanın Baş nazirini təbrik edib

Bu gün, 11:12

Azərbaycanın ilk qadın gəmi kapitanına həsr olunmuş “Şövkət” filmi təqdim edilib - FOTO

Bu gün, 11:10

Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan sülhün reallaşmasına əlverişli şərait yaradıb”

Bu gün, 11:09

İrandan Azərbaycana narkotik tərkibli həblərin keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 11:02

Füzulidə ev yanıb

Bu gün, 10:49

Gələn ildən sosial yardım nə qədər artacaq? - Deputat açıqladı

Bu gün, 10:34

Bütün sosial ödənişlər sabah ödəniləcək

Bu gün, 10:18

Bakıda yeniyetmənin bağırsağından taxta çıxdı - KTM-də əməliyyat - FOTO

Bu gün, 09:57

Azərbaycan neftinin qiyməti 63 dolları ötüb

Bu gün, 09:55
Bütün xəbərlər