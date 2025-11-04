 Azərbaycan neftinin qiyməti 66 dolları ötüb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
İqtisadiyyat

Azərbaycan neftinin qiyməti 66 dolları ötüb

10:06 - Bu gün
Azərbaycan neftinin qiyməti 66 dolları ötüb

Dünya bazarlarında "Azeri Light" (CIF) markalı Azərbaycan nefti cüzi bahalaşıb.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 0,56 ABŞ dolları və ya 0,85% artaraq 66,43 ABŞ dollarına bərabər olub.

Qeyd edək ki, Azərbaycan neftinin əvvəlki qiyməti 65,87 ABŞ dolları təşkil edib.

Xatırladaq ki, Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində “Azeri Light” markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin orta qiyməti 70 ABŞ dollarından hesablanıb.

Paylaş:
58

Aktual

Reportaj

Tarixi qəbiristanlıq, Bitlis qalası, Botan vadisi və dadlı təamlar - Muş, Bitlis, Siirtdən REPORTAJ

Siyasət

Ceyhun Bayramov Əlcəzairə rəsmi səfərə gedib

Siyasət

Azərbaycan Prezidenti: Bizim dilimiz çox zəngindir və xarici kəlmələrə ehtiyac da yoxdur

Cəmiyyət

İlham Əliyev: Yaxın bir neçə ay ərzində geoloji kəşfiyyat işləri ilə bağlı bizə çox yaxşı xəbərlər gələcək

İqtisadiyyat

Azərbaycan neftinin qiyməti 66 dolları ötüb

AMB 4 noyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 4 000 dollardan aşağı enib

ADY Abşeron dairəvi marşrutu ilə sərnişin daşımalarında yeni rekorda imza atıb

Redaktorun seçimi

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri nümayəndələrinin Yerevanda ikitərəfli dəyirmi masası baş tutub

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan neftinin qiyməti 65 dollara enib

Dünya bazarlarında qızılın qiyməti azalıb

Azərbaycan neftinin qiyməti 66 dolları ötüb

Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb

Son xəbərlər

Maştağa qəsəbəsinin bəzi yerlərində işıq olmayacaq

Bu gün, 14:15

Antalyada Azərbaycan Mədəniyyət mərkəzlərinin hesabat iclası keçirilir

Bu gün, 14:09

İctimai iaşə sektoruna vergi güzəştləri olacaq, sadələşmiş vergi limitləri artırılacaq

Bu gün, 14:05

BDYPİ-dən sürücülərə çağırış: Yük avtomobillərinin idarə olunması maksimum diqqət və məsuliyyət tələb edir

Bu gün, 14:00

Sabah hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Bu gün, 13:40

Tarixi qəbiristanlıq, Bitlis qalası, Botan vadisi və dadlı təamlar - Muş, Bitlis, Siirtdən REPORTAJ

Bu gün, 13:07

Bakıda avtobus yola qəfil çıxan piyadanı vurdu

Bu gün, 12:48

AQTA: 4 min 748 heyvan kəsimi və ət satışı mağazasında monitorinq keçirilib

Bu gün, 12:23

Siyəzəndə yeni doğulan körpə ölüb

Bu gün, 12:06

Sosial şəbəkələrdə saxta onlayn xarici dil kursu təşkil edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 12:05

DYP-dən Zəfər Günü ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət

Bu gün, 11:52

Birmarket ticarətçilərlə birgə ölkədə biznesi irəli aparır - FOTO - VİDEO

Bu gün, 11:28

Qazaxıstanın gənc geoloqları Balaxanıdakı neft mədənləri ilə tanış olublar - FOTO

Bu gün, 11:24

Bahar Muradova: Azərbaycanda uşaqların hüquq və mənafelərinin qorunması istiqamətində tədbirlər gücləndirilir

Bu gün, 11:00

5 gün 5 gecə tarixi endirimlər olacaq

Bu gün, 11:00

Bakı Metropolitenindən növbəti yenilik - 964 Əlaqə mərkəzi istifadəyə verildi

Bu gün, 10:42

Peşəkar mühasib sertifikatı imtahanının nəticələri açıqlanıb

Bu gün, 10:40

DİN vətəndaşlara göstərdiyi elektron xidmətlərdə yeni mərhələyə keçid edir - VİDEO

Bu gün, 10:09

Azərbaycan neftinin qiyməti 66 dolları ötüb

Bu gün, 10:06

Sumqayıtda sursat aşkar edilib

Bu gün, 09:42
Bütün xəbərlər