“Qarabağ” bu gün “Çelsi” ilə qarşılaşacaq
Bu gün UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində növbəti oyun keçiriləcək.
1news.az xəbər verir ki, Qurban Qurbanovun rəhbərlik etdiyi “Qarabağ” klubu Bakıda İngiltərənin “Çelsi” komandasını qəbul edəcək. Qarşılaşma Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda saat 21:45-də start götürəcək.
Hazırda “Qarabağ” 3 turdan sonra 6 xalla 15-ci yerdə qərarlaşıb. Eyni xala malik olan “Çelsi” isə 13-cü pillədə yer alır.
Oyunun baş hakimi Avstriyadan olan Sebastyan Qishamer olacaq.
65