 Azad edilmiş ərazilərdə 20 yaşayış məntəqəsi üzrə layihələndirmə işləri yekun mərhələdədir
Azad edilmiş ərazilərdə 20 yaşayış məntəqəsi üzrə layihələndirmə işləri yekun mərhələdədir

17:45 - 07 / 11 / 2025
Azad edilmiş ərazilərdə 20 yaşayış məntəqəsi üzrə layihələndirmə işləri yekun mərhələdədir

Azad edilmiş ərazilərdə 20 yaşayış məntəqəsi üzrə layihələndirmə işləri yekun mərhələdədir.

1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin şöbə müdiri Ramil Cahangirov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

“Ötən müddət ərzində azad edilmiş ərazilərin Ümumi planı, 8 şəhərin Baş planı, habelə Xankəndi, Xocalı, Ağdərə və Xocavənd şəhərlərinin Baş planları hazırlanmaqdadır. Eyni zamanda, 90-dan çox kənd və qəsəbənin layihə sənədləri təsdiq edilib, 20 yaşayış məntəqəsi üzrə layihələndirmə işləri isə yekun mərhələdədir. Layihələrə əsasən, həmin məkanlarda yeni yaşayış kompleksləri, təhsil və səhiyyə müəssisələri, ictimai-iaşə obyektləri, muzey və mədəniyyət mərkəzləri tikilir, yol-küçə şəbəkələri, turizm və rekreasiya zonaları və sənaye parkları salınır, enerjiyə qənaət edən tikinti və “ağıllı” infrastruktur həlləri tətbiq olunur”, - deyə R.Cahangirov qeyd edib.

Şöbə müdiri bildirib ki, həmin ərazilərdə bu günədək 10 rayonun 30 yaşayış məntəqəsinə keçmiş məcburi köçkünlərin qayıdışı baş tutub. Ümumilikdə azad edilmiş torpaqlarda 60 minə yaxın şəxs yaşayır, işləyir və təhsil alır.

İlham Əliyev: Yaxın bir neçə ay ərzində geoloji kəşfiyyat işləri ilə bağlı bizə çox yaxşı xəbərlər gələcək

Ağıllı investisiya - Premium mənzillər

Ötən gün qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursat aşkar edildi

NİİM yağıntılı hava ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

