 "Qarabağ" Futbol Klubunun nümayəndələri Yeni Robotik Reabilitasiya Mərkəzini ziyarət ediblər - FOTO
“Qarabağ” Futbol Klubunun nümayəndələri Yeni Robotik Reabilitasiya Mərkəzini ziyarət ediblər - FOTO

Qafar Ağayev11:59 - Bu gün
“Qarabağ” Futbol Klubunun nümayəndələri Yeni Klinikanın nəzdində fəaliyyət göstərən Yeni Robotik Reabilitasiya Mərkəzinə təşkil edilən infoturda iştirak edib.

1news.az xəbər verir ki, Baş məşqçi Qurban Qurbanovun rəhbərlik etdiyi komanda heyətinin iştirakı ilə baş tutan infoturda TƏBİB-in İcraçı direktoru Vüqar Qurbanov, Yeni Klinikanın direktoru Barat Yusubov və Yeni Robotik Reabilitasiya Mərkəzinin rəhbəri Pərvin Əkbərov iştirak edib.

Mərkəzlə tanışlıq zamanı P.Əkbərov Mərkəzdə tətbiq olunan müasir reabilitasiya texnologiyaları, xüsusilə idman zədələrinin bərpası və idmançıların performans reabilitasiyası sahəsində istifadə olunan innovativ avadanlıqlar barədə geniş təqdimatla çıxış edib. O, mərkəzdə mövcud olan robotik sistemlərin, yüksək dəqiqlikli analiz cihazlarının və fərdi proqramlaşdırılmış reabilitasiya metodlarının idmançıların daha sürətli və effektiv bərpasına imkan yaratdığını xüsusi vurğulayıb.

Komanda üzvləri mərkəzin imkanları ilə yaxından tanış olaraq bir sıra avadanlıqları praktiki şəkildə sınaqdan keçiriblər. Onlar avadanlıqların funksionallığı, reabilitasiya prosesinə verdiyi üstünlüklər və idman performansının yaxşılaşdırılmasında rolu ilə bağlı mütəxəssislərdən ətraflı məlumat alıblar.

59

