Azərbaycan “Yaradıcı Həftə”yə ev sahibliyi edir - FOTO
İƏT və Mədəniyyət Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən "Yaradıcı Həftə" yaradıcılıq sənayelərinin müxtəlif istiqamətlərini nümayiş etdirən regional tədbirlər silsiləsidir.
Fərqli klasterlər üzrə panel, çıxış və təqdimatlar həftə boyunca davam edəcək.
Həftə 5–11 dekabr 2025 tarixlərində baş tutacaq.
"GameTech" Klasteri üzrə Ümumi Proqram
Bu il "GameTech" klasterinin əsas xəttini "GHUB" paneli, "Turan Masters Esports" turniri və "Turkic Game Jam" finalı təşkil edir. Proqram oyun sənayesinin inkişafına dair həm ekspert çıxışlarını, həm də iştirakçı fəaliyyətlərini bir araya gətirir.
Proqram Yaradıcı Həftə çərçivəsində — 5–11 dekabr tarixlərində təqdim olunacaq.
"GHUB" Paneli — Oyun Ekosistemləri üzrə Müzakirə Platforması
Panel çərçivəsində oyun sənayesinin hazırkı göstəriciləri, tədris modelləri və ölkələrarası təcrübə mübadiləsi ətrafında geniş müzakirələr aparılacaq.
Bu müzakirə 9 dekabr 2025-ci ildə keçiriləcək.
"Turan Masters Esports" — 24 Saatlıq Turnir
Turnir boyu komanda sinxronluğu, oyun ritmi və taktiki uyğunlaşmalar real vaxtda izlənəcək, iştirakçılar isə peşəkar kibersport mühitinin bir parçası olacaqlar.
Yarış 9 dekabr 2025-ci ildə gerçəkləşəcək.
"Turkic Game Jam" — Regional Hakatonun Bakı Finalı
Aprel ayında başlayan və beş ölkəni əhatə edən hakatonun yekun mərhələsi Bakıda toplanan qalib komandaların təqdimatı ilə tamamlanacaq. Komandalar öz layihələrini münsiflər qarşısında nümayiş etdirmək imkanı əldə edəcəklər.
Final təqdimatı 9 dekabr 2025-ci ildə baş tutacaq.
Qeydiyyat linki: week.creative.az
