Cəmiyyət

İmişlidə üç məktəblinin ölümü ilə nəticələnən ağır qəzaya görə hökm oxundu

16:02 - Bu gün
Bu il yanvarın 18-də İmişli şəhərində "Mercedes-Benz" markalı fərdi nəqliyyat vasitəsi və BMW markalı DYP avtomobilinin iştirakı ilə baş vermiş və üç məktəblinin öldüyü qəza ilə bağlı məhkəmə prosesi başa çatıb.

1news.az "Teleqraf"a istinadən xəbər verir ki, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmünə əsasən, hadisə zamanı "Mercedes-Benz" markalı avtomobili idarə edən İmişli rayon sakini 2008-ci il təvəllüdlü Bəylər Bayramlı 7 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

Məlum olub ki, 17 yaşlı yeniyetmə "Mercedes-Benz" markalı avtomobili idarəetmə hüququ olmadan sürüb. O, avtomobili İmişli şəhəri istiqamətində idarə edib "Əlillərin binası" adlanın yaşayış binasının qarşısında sola dönərkən eyni əhəmiyyətli yolda qarşı tərəfdən gələn DYP-nin xidməti avtomobilinə yol verməyərək "Yol hərəkəti haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 77-ci maddəsinin 4-cü hissəsi ilə nəzərdə tutulan yol hərəkəti qaydasını pozub və nəticədə üç nəfər ölüb.

Bəylər Bayramlı hadisədən sonra avtomobildən düşərək ərazini tərk edib.

Təqsirləndirilən şəxs məhkəmədə ifadəsində bildirib ki, o, avtomobil idarə etməyə həvəsli olduğundan Yalavac kəndində yerləşən təndirxananın qarşısında dayısına məxsus "Mercedes-Benz" markalı avtomobili işə salaraq İmişli şəhəri istiqamətində hərəkət edib:

"Avtomobillə bir qədər hərəkət etdikdən sonra təndirxanaya qayıtmaq üçün SOCAR yanacaqdoldurma məntəqəsinin önündən dönüb geri qayıtmaq istədim. Həmin vaxt təxminən 500-600 metr məsafədə yolun əks istiqamətindən avtomobilin Bəhramtəpə qəsəbəsi istiqamətində hərəkətdə olduğunu gördüm, avtomobilin uzaqda olduğunu düşünərək əks istiqamətə çıxdım və qəza baş verdi. Hadisədən sonra DYP avtomobilinin olduğu tərəfə qaçdım, amma onu halsız vəziyyətdə gördüm, uşaqların da cansız bədənlərini gördüyüm üçün qorxumdan hadisə yerindən qaçdım. Sonra dayıma zəng edib qəza törətdiyimi dedim. Dayım da məni polis şöbəsinə gətirib təslim etdi. İkinci dəfə idi avtomobil idarə edirdim. Törətdiyim əməldən peşmanam".

Məhkəmədə şahid qismində dindirilmiş DYP əməkdaşı isə hadisənin nəticələri barədə hospitalda məlumat aldığını bildirib:

"Hadisə günü xidməti avtomobillə ərazidə təyin olunmuş marşrut üzrə hərəkət edərkən Bəylər Bayramlının idarə etdiyi avtomobil qəfildən qarşıma çıxdı, nəticədə toqquşma baş verdi. Qəza nəticəsində huşumu itirdim. Hadisənin nəticələri barədə hospitalda oyandıqdan sonra məlumatım oldu. Hadisə baş verən gün patrul xidmətini həyata keçirirdim. Avtomobili idarə edərkən həm işıq, həm də səs siqnallarını işə salmışdım. Avtomobili təxminən 60-70 km/saat sürətlə idarə edirdim".

Qeyd edək ki, qəza nəticəsində üç məktəbli - Zümrüd Mirəliyeva, Ayan Məmmədova və Məhbubə Əlizadə həyatını itirib.

