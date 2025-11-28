Rövşən Məhmudzadə: Gündə orta hesabla 20–25 min göndəriş gömrük nəzarətindən keçirilir
Cari il ərzində Risklərin Analiz Sistemi işə salındıqdan sonra dövlət büdcəsinə 300 mindən çox manat əlavə gömrük ödənişləri daxil olub.
1news.az-ın müxbirinin verdiyi məlumata görə, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Hava Nəqliyyatının Baş Gömrük İdarəsinin Loqistika Mərkəzinin gömrük postunun rəisi Rövşən Məhmudzadə deyib.
O vurğulayıb ki, hər ay büdcəyə poçt göndərişləri ilə bağlı yarım milyondan çox manat gömrük ödənişi daxil olur.
Bundan əlavə, gömrük nümayəndəsi qeyd edib ki, gündə orta hesabla 20–25 min poçt göndərişi gömrük nəzarətindən keçir.
Onun sözlərinə görə, bu ildən etibarən poçt göndərişlərinin gömrük nəzarəti Risklərin Analiz Sistemi (RAAS) vasitəsilə həyata keçirilir:
"Gömrük yoxlamaları risklərə əsaslanan sistem vasitəsilə təşkil olunub. Daşıyıcı şirkətlər bu göndərişləri gömrük baxışı üçün təqdim edirlər. Yoxlamalar zamanı aşkar olunan qanunsuz hallara yanlış bəyanatlar daxildir. Bu, vətəndaşların gömrük dəyərini düzgün bəyan etməməsi ilə bağlıdır. Buraya həmçinin məhsul sayının dəqiq göstərilməməsi də daxildir. Gündə orta hesabla 20–25 min göndəriş gömrük nəzarətindən keçirilir və onların buraxılışı təmin olunur".
Faiqa Məmmədova