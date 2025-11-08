 Azərbaycan XİN 8 noyabr - Zəfər Günü ilə bağlı paylaşım edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Siyasət

Azərbaycan XİN 8 noyabr - Zəfər Günü ilə bağlı paylaşım edib

10:19 - Bu gün
Azərbaycan XİN 8 noyabr - Zəfər Günü ilə bağlı paylaşım edib

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) 8 noyabr - Zəfər Günü ilə bağlı paylaşım edib.

1news.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"28 Noyabr - Zəfər Gününün əlamətdar 5-ci ildönümü münasibətilə həmvətənlərimizi səmimi qəlbdən təbrik edirik.

Zati-aliləri Prezident İlham Əliyevin əzmkar rəhbərliyi altında 2020-ci ildə 44 günlük Vətən müharibəsində qazanılan bu tarixi zəfər - Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin bərpası xalqımızın tarixində möhtəşəm bir səhifə açmışdır.

Azərbaycanın şanlı qələbəsi sayəsində regionumuz sülh, barışıq və inkişaf dövrünün yeni mərhələsinə qədəm qoymuşdur.

Bu müqəddəs gündə şəhidlərimizin xatirəsini dərin hörmətlə yad edir və igid qazilərimizə minnətdarlığımızı bildiririk.

Onların fədakarlığı və misilsiz şücaəti qəlbimizdə əbədi olaraq yaşayacaqdır.

Zəfər Günümüz Mübarək!"

Paylaş:
63

Aktual

Rəsmi

Mehriban Əliyeva Bakıdakı Zəfər muzeyi ilə bağlı paylaşım edib

Siyasət

Prezident: Pakistan hərbçilərinin paradda iştirakı Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan xalqlarının, ordularının birliyinin təzahürüdür

Cəmiyyət

Bakıda Zəfərin beşinci ilinə həsr olunan hərbi parad keçirilir - YENİLƏNİB - CANLI

Siyasət

Hikmət Hacıyev hərbi paradla bağlı paylaşım edib

Siyasət

Prezident: Bu gün Azərbaycan iqtisadi cəhətdən heç bir ölkədən asılı deyil

İlham Əliyev: Azərbaycan heç vaxt işğalla barışmaq fikrində deyildi

Prezident: Pakistan hərbçilərinin paradda iştirakı Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan xalqlarının, ordularının birliyinin təzahürüdür

Azərbaycan Prezidenti: Bu gün hərbi paradda Türkiyə hərbçilərinin iştirakı bizim birliyimizin növbəti təzahürüdür

Redaktorun seçimi

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

“Bu, son 30 ildə fərqli formatda keçirilən ilk görüş idi” – İrəvan görüşündən gələn baş redaktor ilə MÜSAHİBƏ

Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri nümayəndələrinin Yerevanda ikitərəfli dəyirmi masası baş tutub

Sizin üçün xəbərlər

Kamaləddin Qafarov: “Elm strateji əhəmiyyətə malik sahədir”

Hikmət Hacıyev NATO nümayəndə heyəti ilə sülh gündəliyini müzakirə edib

Azərbaycanla BƏƏ arasında Hərtərəfli İqtisadi Tərəfdaşlıq Sazişi təsdiqlənib

Hikmət Hacıyev Zəngəzur dəhlizindən foto paylaşıb

Son xəbərlər

Prezident: Bu gün Azərbaycan iqtisadi cəhətdən heç bir ölkədən asılı deyil

Bu gün, 13:52

İlham Əliyev: Azərbaycan heç vaxt işğalla barışmaq fikrində deyildi

Bu gün, 13:50

Prezident: Pakistan hərbçilərinin paradda iştirakı Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan xalqlarının, ordularının birliyinin təzahürüdür

Bu gün, 13:46

Azərbaycan Prezidenti: Bu gün hərbi paradda Türkiyə hərbçilərinin iştirakı bizim birliyimizin növbəti təzahürüdür

Bu gün, 13:44

İlham Əliyev: Türkiyə Prezidenti İkinci Qarabağ müharibəsinin ilk saatlarından başlayaraq Azərbaycana öz dəstəyini göstərirdi

Bu gün, 13:39

Mehriban Əliyeva Bakıdakı Zəfər muzeyi ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 13:35

Cəbrayıl şəhərində Zəfər Günü qeyd olunub - FOTO

Bu gün, 13:34

Bakıda Zəfərin beşinci ilinə həsr olunan hərbi parad keçirilir - YENİLƏNİB - CANLI

Bu gün, 13:32

Hikmət Hacıyev hərbi paradla bağlı paylaşım edib

Bu gün, 13:06

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin müdafiə naziri Azərbaycana gəlib

Bu gün, 12:56

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana səfərə gəlib

Bu gün, 12:55

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:42

Dövlət Başçısı və Mehriban Əliyeva Bakıda Zəfər abidəsini ziyarət edib və Zəfər muzeyinin açılışında iştirak ediblər

Bu gün, 12:34

Prezident və birinci xanım Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər - FOTO

Bu gün, 12:23

İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər - FOTO

Bu gün, 12:17

Bakıda doğulan musiqi: Dmitri Sitkovetski atasının xatirəsinə həsr olunmuş konsert proqramı ilə çıxış etdi - FOTO

Bu gün, 12:10

TDT Baş katibi Azərbaycanı təbrik edib

Bu gün, 11:49

Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanı Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 11:18

Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan bu gün Cənubi Qafqazın əsas güc mərkəzinə çevrilib”

Bu gün, 11:00

Türkiyə XİN Azərbaycanı Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 10:24
Bütün xəbərlər