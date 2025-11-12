 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:11 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % artaraq 1,9672 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,3 % artaraq 2,0995 manat təşkil edib.

Kod Kurs
USD 1,7
EUR 1,9672
AUD 1,1084
BYN 0,5699
BGN 1,0059
AED 0,4628
KRW 0,1157
CZK 0,0811
CNY 0,2388
DKK 0,2634
GEL 0,6285
HKD 0,2188
INR 0,0192
GBP 2,232
SEK 0,1795
CHF 2,1226
ILS 0,5277
CAD 1,2127
KWD 5,5362
KZT 0,3236
QAR 0,4664
KGS 0,0194
HUF 0,5111
MDL 0,1007
NOK 0,1689
UZS 0,0142
PKR 0,6026
PLN 0,4646
RON 0,3869
RUB 2,0995
RSD 0,0168
SGD 1,3039
SAR 0,4533
xdr 2,3097
TRY 0,0402
TMT 0,4857
UAH 0,0406
JPY 1,0986
NZD 0,9601
XAU 6988,675
XAG 86,8343
XPT 2693,803
XPD 2439,211
