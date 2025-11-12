AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % artaraq 1,9672 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,3 % artaraq 2,0995 manat təşkil edib.
|Kod
|Kurs
|USD
|1,7
|EUR
|1,9672
|AUD
|1,1084
|BYN
|0,5699
|BGN
|1,0059
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1157
|CZK
|0,0811
|CNY
|0,2388
|DKK
|0,2634
|GEL
|0,6285
|HKD
|0,2188
|INR
|0,0192
|GBP
|2,232
|SEK
|0,1795
|CHF
|2,1226
|ILS
|0,5277
|CAD
|1,2127
|KWD
|5,5362
|KZT
|0,3236
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5111
|MDL
|0,1007
|NOK
|0,1689
|UZS
|0,0142
|PKR
|0,6026
|PLN
|0,4646
|RON
|0,3869
|RUB
|2,0995
|RSD
|0,0168
|SGD
|1,3039
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,3097
|TRY
|0,0402
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0406
|JPY
|1,0986
|NZD
|0,9601
|XAU
|6988,675
|XAG
|86,8343
|XPT
|2693,803
|XPD
|2439,211
