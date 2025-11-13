 BDU-nun kafedra müdiri Kamil Mənsimov vəfat edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

BDU-nun kafedra müdiri Kamil Mənsimov vəfat edib

10:24 - Bu gün
BDU-nun kafedra müdiri Kamil Mənsimov vəfat edib

Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin Riyazi kibernetika kafedrasının müdiri, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Kamil Mənsimov vəfat edib.

1news.az xəbər verir ki, Kamil Mənsimov 1950-ci il dekabrın 10-da Biləsuvar rayonunun Bağbanlar kəndində anadan olub. 1973-cü ildə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Əmək fəaliyyətinə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Kibernetika İnstitutunda başlayıb. 1979-cu ildə "Sonradan təsirə malik sistemlərdə zəruri şərtlər nəzəriyyəsinə dair" adlı dissertasiya müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsini alıb. 1985-ci ildə SSRİ Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyətinin qərarı ilə ona “Riyazi kibernetika” ixtisası üzrə baş elmi işçi adı verilib. 1994-cü ildə dosent elmi adını alıb. 1994-cü ildə "Optimal idarəetmə məsələlərində məxsusi proseslərin tədqiqi" adlı doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib və fizika-riyaziyyat elmləri doktoru elmi dərəcəsini alıb. 2000-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə ona professor elmi adı verilib.

Kamil Mənsimov 1992-1994-ci illərdə Əməliyyatlar tədqiqi və riyazi modelləşdirmə kafedrasının dosenti, 1995-1997-ci illərdə isə həmin kafedranın professoru vəzifəsində işləyib. 1998-ci ildən indiyədək Riyazi kibernetika kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışıb.

Professor Kamil Mənsimov riyazi kibernetika sahəsində tanınmış alim, görkəmli pedaqoq və elm təşkilatçısı olub. Onun rəhbərliyi ilə 14 elmlər namizədi hazırlanıb. 386 elmi əsərin, o cümlədən 100-dək elmi məqalə, 6 monoqrafiya və 19 dərs vəsaitinin müəllifi olub.

Elmi və pedaqoji fəaliyyətinə görə Kamil Mənsimov 2009-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən “Tərəqqi” medalı, 2019-cu ildə isə “Şöhrət” ordeni ilə təltif olunub. Həmçinin BDU-nun 100 illiyi münasibətilə “Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi (1919–2019)” yubiley medalı ilə təltif edilib.

Bakı Dövlət Universitetinin rəhbərliyi və kollektivi professor Kamil Mənsimovun vəfatından kədərləndiyini bildirir, ailəsinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir.

Allah rəhmət eləsin!

Paylaş:
104

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev: Özbəkistan Azərbaycan üçün qardaş ölkə və etibarlı müttəfiqdir - MÜSAHİBƏ

Cəmiyyət

Xocalıya yola salınan növbəti köç karvanları Daşbulaq və Badara kəndlərinə çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

MEDİA qəzetlərin həftədə yalnız bir nömrəsini maliyyələşdirəcək

Cəmiyyət

Saytlara maliyyə dəstəyinin məbləği 2 min manat artırılıb

Cəmiyyət

9 il əvvəl itkin düşmüş qadının qəsdən öldürülməsi müəyyən olunub

22 minə yaxın şəxs qrip əleyhinə peyvənd olunub

Hikmət Hacıyev Emin İbrahimovun vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib

Zaqatala sakini “Nar”dan avtomobil qazandı

Redaktorun seçimi

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

“Bu, son 30 ildə fərqli formatda keçirilən ilk görüş idi” – İrəvan görüşündən gələn baş redaktor ilə MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Vüqar Novruzov Göygölə icra başçısı təyin olundu

Bakıda Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümünə həsr olunmuş Hərbi parad keçirilib - YENİLƏNİB 4

Zəfər günü hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Azercell və Müdafiə Nazirliyi arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb

Son xəbərlər

İlham Əliyev: Özbəkistan Azərbaycan üçün qardaş ölkə və etibarlı müttəfiqdir - MÜSAHİBƏ

Bu gün, 16:00

9 il əvvəl itkin düşmüş qadının qəsdən öldürülməsi müəyyən olunub

Bu gün, 15:20

22 minə yaxın şəxs qrip əleyhinə peyvənd olunub

Bu gün, 15:09

Hikmət Hacıyev Emin İbrahimovun vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib

Bu gün, 15:02

Zaqatala sakini “Nar”dan avtomobil qazandı

Bu gün, 14:59

Yeməklərdə dana adı ilə camış ətindən istifadə edən restorana protokol tərtib olundu

Bu gün, 13:51

Samir Nuriyev Naxçıvanda Prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsini ictimaiyyətə təqdim edib - FOTO

Bu gün, 13:44

Xocalıya yola salınan növbəti köç karvanları Daşbulaq və Badara kəndlərinə çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:27

Azərbaycan COP30-da “ağıllı şəhər” modelini təqdim edib

Bu gün, 13:17

MEDİA qəzetlərin həftədə yalnız bir nömrəsini maliyyələşdirəcək

Bu gün, 13:03

Azərbaycanda 13 bağlanmış bankın əmlakları hərraca çıxarılır

Bu gün, 12:59

Bakı Limanında bu ilin 10 ayı ərzində ötən illə müqayisədə 5.6 faiz daha çox yük aşırılıb

Bu gün, 12:45

Agentlik: Qida təhlükəsizliyi tək dövlətin deyil, hər kəsin işidir

Bu gün, 12:36

Saytlara maliyyə dəstəyinin məbləği 2 min manat artırılıb

Bu gün, 12:31

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:28

Ötən ay 141 nəfərin diplomu tanınmayıb

Bu gün, 11:57

Bakıda restoranda partlayışda xəsarət alan şəxs ölüb

Bu gün, 11:40

Metronun “Nərimanov” stansiyasının çıxışında təmir işləri aparılır

Bu gün, 11:12

Balakəndə narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən şəxslər məsuliyyətə cəlb olunublar

Bu gün, 11:12

Əlilliyi olan şəxslər üçün erkən xəbərdarlıq tətbiqi yaradılacaq

Bu gün, 11:01
Bütün xəbərlər