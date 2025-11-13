 AMB 13 noyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

AMB 13 noyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

09:14 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 1,9703 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,3 % azalaraq 2,0942 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9703

100 Rusiya rublu

2,0942

1 Avstraliya dolları

1,1147

1 Belarus rublu

0,5699

1 Bolqarıstan levi

1,0074

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1159

1 Çexiya kronu

0,0813

1 Çin yuanı

0,2393

1 Danimarka kronu

0,2639

1 Gürcü larisi

0,6285

1 Honq Konq dolları

0,2188

1 Hindistan rupisi

0,0192

1 İngilis funt sterlinqi

2,2310

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1799

1 İsveçrə frankı

2,1289

1 İsrail şekeli

0,5317

1 Kanada dolları

1,2135

1 Küveyt dinarı

5,5362

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3240

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5122

1 Moldova leyi

0,1002

1 Norveç kronu

0,1687

100 Özbək somu

0,0142

100 Pakistan rupisi

0,6044

1 Polşa zlotası

0,4654

1 Rumıniya leyi

0,3876

1 Serbiya dinarı

0,0168

1 Sinqapur dolları

1,3064

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4533

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3093

Türk lirəsi

0,0402

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0404

Yapon yeni

1,0980

Yeni Zelandiya dolları

0,9612

Qızıl

7155,6060

Gümüş

91,7527

Platin

2754,6120

Palladium

2524,1430

33

